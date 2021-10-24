刪Ｑ、罷王皆通過！陳柏惟2019早預言 網笑：等你的雞排
台灣基進立委陳柏惟罷免案昨（23）日通過，陳柏惟的臉書更成為臉書熱門搜尋，就有網友挖出陳柏惟2019年的祭品文，表示若王浩宇 、陳柏惟跟黃捷都遭罷免，將請全台灣的人吃雞排，沒想到現已有兩位遭罷免，兩年前貼文現今彷彿成為了預言。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 11:35:08｜2021-10-24 11:48:02
陳柏惟在2019年7月在臉書上傳，與王浩宇、黃捷的合照，並且表示「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功，我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese，這就是水準！」。
沒想到民進黨桃園市議員王浩宇，於今年1月成為六都首位遭罷免的市議員；昨（24）日台灣基進立委陳柏惟罷免案，也以同意票高於門檻4000多票通過，確認遭到罷免，合照中點名到的三人已有兩人罷免案通過，昔日嘲諷貼文成了預言文。
2019的預言文讓許多網友紛紛湧入留言，「血條剩下2/3了」、「想吃雞排」、「聽說這裡可以排隊等雞排？」。不過實際上，陳柏惟該篇貼文提到「2020年三個都罷免成功」才會發雞排，兩位議員被罷免時都已2021，網友想等到雞排恐怕不太可能。（編輯：鍾怡婷）