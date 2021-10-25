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橘白貓領養後每分每秒緊盯主人　背後原因讓人心疼！

▲自從來到這個家，威爾伯不在意任何人就只關注馬麻的一舉一動，馬麻走到哪都要跟緊緊盯著她。(圖/imgur@theacaciasteph)
▲自從來到這個家，威爾伯不在意任何人就只關注馬麻的一舉一動，馬麻走到哪都要跟緊緊盯著她。(圖/imgur@theacaciasteph)

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 06:30:00

這隻橘白貓的舉動實在令人好不捨好心疼！一名imgur用戶theacaciasteph分享剛領養不久的橘白貓威爾柏的小怪僻，著實讓她感到心疼不已！從剛到家不久威爾柏就只愛盯著她看，不管馬麻在做什麼牠的一雙眼睛永遠離不開，不管馬麻是睡的、醒的，就連馬麻出門了牠也不願休息，就是要目送著馬麻離開，她本來以為威爾柏是對每個人都這樣，後來才發現威爾柏不在乎其他人，連把拔牠也不關心，但一雙無辜大眼就是獨獨對馬麻特別關照！ 

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▲自從來到這個家，威爾柏不在意任何人就只關注馬麻的一舉一動，馬麻走到哪都要跟緊緊盯著她。(圖/imgur@theacaciasteph)
▲自從來到這個家，威爾柏不在意任何人就只關注馬麻的一舉一動，馬麻走到哪都要跟緊緊盯著她。(圖/imgur@theacaciasteph)
▲馬麻每天早上睡醒都會看到威爾柏這樣直盯著她看，而且她一定要拿件有自己氣味的毛衣給威爾柏窩著睡，不然牠會睡在馬麻身上讓她被「愛得喘不過氣」！ (圖/imgur@theacaciasteph)
▲馬麻每天早上睡醒都會看到威爾柏這樣直盯著她看，而且她一定要拿件有自己氣味的毛衣給威爾柏窩著睡，不然牠會睡在馬麻身上讓她被「愛得喘不過氣」！ (圖/imgur@theacaciasteph)
其實這裡並不是威爾柏第一個家，牠曾經擁有一個家庭，但是前主人卻決定不再繼續養牠，theacaciasteph說：「牠的前飼主就是不想要牠了，牠沒做錯什麼，但他們就是不想再照顧牠了。」或許是這樣讓威爾柏很沒有安全感，即使已經適應新家的生活，但是因為非常喜愛馬麻，反而非常害怕她又拋下自己。 

▲即使有人給威爾柏摸摸牠也一點都不在意，還是一直盯著馬麻看。 (圖/imgur@theacaciasteph)
▲即使有人給威爾柏摸摸牠也一點都不在意，還是一直盯著馬麻看。 (圖/imgur@theacaciasteph)
▲當馬麻在用電腦時，一般的貓咪都會來討摸討關注，但是威爾柏只是一直監督著馬麻。 (圖/imgur@theacaciasteph)
▲當馬麻在用電腦時，一般的貓咪都會來討摸討關注，但是威爾柏只是一直監督著馬麻。 (圖/imgur@theacaciasteph)
威爾柏每天都會在門口守候等著去工作的馬麻回來，馬麻說：「每天當我要出門時牠也都會這樣看著我，好像在擔心我會背叛牠，牠一定認得我的汽車聲，每天回來也都是這樣盯著我看。」 

▲馬麻在和其他家裡的貓咪玩時，威爾柏會遠遠觀察他們，不知道是不是有些嫉妒呢？ (圖/imgur@theacaciasteph)
▲馬麻在和其他家裡的貓咪玩時，威爾柏會遠遠觀察他們，不知道是不是有些嫉妒呢？ (圖/imgur@theacaciasteph)
威爾柏即使已經找到了新家，牠也不要求抱抱或是和人撒嬌，而是時時在害怕哪天被丟掉，無時無刻關注著馬麻的眼神像是在說：「你真的願意給我一個家嗎？這真的是我的家嗎？」讓人看了真是難過又心疼！馬麻也希望威爾柏可以了解，牠真的可以把這裡當作自己永遠的家，不用再害怕失去了！養毛孩是一輩子的責任，真的不應該隨意決定！在飼養前請先自我評估，經濟能力是否許可、家裡的環境是否適合、家人是否支持、是否有足夠的時間陪伴毛小孩，因為養毛孩是一輩子的承諾啊！（編輯：李家慧）

▲還好你回來惹～還好不是要把我丟掉…… (圖/imgur@theacaciasteph)
▲還好你回來惹～還好不是要把我丟掉…… (圖/imgur@theacaciasteph)

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