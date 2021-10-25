男子解救白貓後牠天天討飯 竟帶小貓上門：收編我們！
熱愛動物的人似乎有一種雷達會吸引動物上門！美國奧克拉荷馬州有間汽車經銷商的老闆解救一隻飢餓的白貓後，從此牠經常上門討食，甚至還帶著小貓一家三口投靠老闆，改變彼此的人生！
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 07:31:00
布萊恩Brian Sheppard原本就是一位喜愛動物的人，家裡養著一隻24歲的鸚鵡以及三隻狗狗，因此對動物有特別情感。當他聽見店員發現一隻瘦骨如柴的白貓頭卡在空的狗罐頭裡大聲呼救，解救牠後卻消失不見，意識到牠可能需要幫助時立刻外出尋找，直到關店前一刻看到牠出現在商店後面，馬上進店裡拿出雞肉撕碎慢慢餵牠，而牠也一口氣吃完所有雞肉，這才發現牠似乎營養不良。兩天後牠又出現，這次布萊恩衝去購買貓糧以及貓用品，回到店裡時白貓還在等他，這才突然發現牠似乎有哺乳的跡象。
布萊恩將白貓命名為蘇菲Sophie，並期待牠帶著小貓出現，一週後他看見蘇菲出現在對街的一間屋子，但卻仍繼續到店裡討食，並睡在他的腿上或是桌下的貓床。一陣子之後布萊恩向屋主表示願意收養蘇菲和牠的兩隻小貓，雖然屋主表示並不想養這些貓，但因女兒的關係不得不勉強養著，於是布萊恩決定再等看看。
布萊恩大約有一週沒見到蘇菲，心想屋主可能已改變心意，沒想到就在某晚即將關店時，見到蘇菲帶著牠的小貓們站在他的汽車旁，知道牠決定帶小孩來投靠他了！他立刻讓貓咪住進店裡，並向原飼主表明收養蘇菲一家的決心，成功取得對方的同意，幾天後一名員工認養兩隻小貓，布萊恩也幫忙支付健檢、打預防針等費用。由於沒過多久就是聖誕節，於是布萊恩試著向對貓咪過敏的妻子提出帶牠回家的想法，還好妻子答應了，於是蘇菲正式成為布萊恩的家人，現在牠過得健康又快樂，喜歡跟著爸爸四處走，成為他最貼心又撒嬌的小女兒呢！（編輯：陳珮瑜）