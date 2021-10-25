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回家發現小貓大方躺椅子　男子大驚：我沒養貓啊！

▲男子回家發現竟然有一隻陌生貓咪趴在他的椅子上！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲男子回家發現竟然有一隻陌生貓咪趴在他的椅子上！（圖／Reddit@Nigeltown）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 10:32:00

大驚喜！一名男子下班回家時，看到一隻可愛虎斑貓大剌剌地趴在他的椅子上休息，眼睛看向他並大聲地喵喵叫，一副就是討食的模樣，但是，這名男子並沒有養貓咪啊……

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▲Gato：你是屋主嗎？本喵覺得這裡不錯決定要住下了！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：你是屋主嗎？本喵覺得這裡不錯決定要住下了！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲他猜想貓咪應該是趁他出門後，從忘記關的窗戶跳進屋內的（圖／Reddit@Nigeltown）
▲他猜想貓咪應該是趁他出門後，從忘記關的窗戶跳進屋內的（圖／Reddit@Nigeltown）
來自美國聖地亞哥的奈吉爾Nigel一直都沒有養貓咪，但是某天當他下班回家，一開門竟然發現一隻小貓趴在他的露營椅上完全不怕人，看著他拼命喵喵叫非常飢餓的樣子，奈吉爾猜想一定是他急著出門忘記關窗戶，所以貓咪就從那裏跳進屋。小貓看到奈吉爾就一直跟著他走來走去，他知道小貓一定餓壞了，趕緊跑到附近商店購買貓食，而小傢伙立刻就狼吞虎嚥了起來，這時他也前往鄰居家詢問，發現沒有人遺失貓咪，於是第二天他帶小貓到獸醫院檢查，並且順便做了驅蟲治療。

▲Gato：恩恩！這個飯飯本喵喜歡！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：恩恩！這個飯飯本喵喜歡！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲吃飽喝足就開始當蜘蛛貓嗎？（圖／Reddit@Nigeltown）
▲吃飽喝足就開始當蜘蛛貓嗎？（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：這裡好涼爽喔！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：這裡好涼爽喔！（圖／Reddit@Nigeltown）
獸醫在小貓身上找不到晶片，因此判定他應該是流浪貓，只是真的餓壞了所以跑向人類求助，而奈吉爾發現貓咪回到家後非常地自在，還跳進浴缸裡納涼，於是他將小貓命名為Gato，自此之後牠就一直圍繞在奈吉爾身邊，找他玩耍或是靠著他睡覺！接下來的一個星期奈吉爾繼續詢問鄰居是否有人家的貓咪走失，但是都沒有人前來認領，於是奈吉爾知道是這個小男生選中了他，要成為他一輩子的好友，只好認命收編供養囉！（編輯：陳珮瑜）

▲奈吉爾走到哪裡小貓就跟到哪裡（圖／Reddit@Nigeltown）
▲奈吉爾走到哪裡小貓就跟到哪裡（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：本喵欽點你當終身鏟屎官，記得明天要再多買一兩箱罐罐回來喔！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：本喵欽點你當終身鏟屎官，記得明天要再多買一兩箱罐罐回來喔！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：能侍奉像本喵這麼帥的貓咪是你的榮幸喔！（圖／Reddit@Nigeltown）
▲Gato：能侍奉像本喵這麼帥的貓咪是你的榮幸喔！（圖／Reddit@Nigeltown）

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