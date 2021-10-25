宜蘭地震憾全台！網翻紀錄發現「這地區」超穩：很幸福
昨（24）日一連發生好幾起地震，尤其宜蘭縣南澳鄉於下午1時11分發生芮氏規模6.5強震，震撼全台。就有網友翻找台灣近1、200百年地震紀錄，發現「這地區」幾乎沒發生過大地震，網友看了都直呼：「很幸福」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 10:33:32
原PO在《PTT-Gossiping版》表示，自己查看台灣近兩百年的地震紀錄，「除了東部與外海常發生以外，南投921大地震至今最為人記憶，新竹、苗栗、台中於1935年也發生過，雲嘉南也有（1904）斗六、（1906）梅山、（1964）白河、更早前也有（2016）高雄美濃地震同樣重創台南，屏東外海也有震過，雙北是比較少，但之前有傳說（1694）康熙大地震淹沒一堆地」，唯獨桃園似乎都沒發生過大地震，直呼就是個幸福城市！
PO文一出立刻有許多網友回應：「桃園是全台地質最穩固的」、「位置的關係，地震颱風都不會很大」、「桃園是台地，結構穩固」、「聽說是礫石層＋沒有斷層經過的地方」、「桃園沒經過什麼地震帶～是個炒房的好地方」、「台地！另外親戚蓋房子的，說桃園地基打下去都是石頭，不像台北都是土！扎實度不同」。
不過也有網友搞笑留言：「桃園是火屬性的」、「桃園人，從小到大真的沒印象有什麼天災，但都是人禍」、「桃園比較怕缺水」。（編輯：陳珮瑜）