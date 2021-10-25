伴手禮一哥「蛋捲」哪品牌好吃？老饕推3家：扎實不掉屑
說到拜訪親人朋友不可少的伴手禮，除了各式水果禮盒、鳳梨酥和肉乾等，也有許多人鍾愛「蛋捲」，對此，就有網友好奇「哪一牌的蛋捲最好吃」，貼文一出，老饕紛紛推薦3家，直呼「扎實不掉屑」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 10:31:34
該名網友在PTT以「吃過最好吃的『蛋捲』是在哪裡吃到的？」為題發文，表示他很想知道大家吃過最好吃的蛋捲是在哪裡吃到的，「一般可能就市售品牌啊，還有團購品牌等」。
原PO也接著透露，自己覺得最好吃的蛋捲是在「黃昏市場」裡現做的，「真的是又香又好吃啦，是我大部分品牌都吃過以後的感想」。
貼文一出，受到最多網友推薦的是「喜年來」、「海邊走走」和「台南監獄蛋捲」，「喜年來最愛」、「一般的義美、喜年來比較對我口味」、「海邊走走！」、「喜年來原味好好吃」、「海邊走走的巧克力蛋捲好吃，而且比較扎實不太會掉屑」、「推台南監獄蛋捲」、「監獄跟喜年來」、「喜年來、海邊走走也好吃」、「南監的巧克力蛋捲，但現在沒賣了」、「台南監獄真的好吃」。
不過，也有其他網友表示，「YOKU MOKU或六月初一」、「初鹿牧場蛋捲好吃」、「香港德成號蛋捲／豐原寶元食品行，很厚的蛋捲吃過了之後就沒辦法吃薄的了」、「星巴克」、「星巴克的咖啡蛋捲，還有高帽子禮盒裡面的蛋捲」。（編輯：郭佩蓉）