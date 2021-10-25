暖氣設定幾度才內行？行家揭「最佳溫度」 眾驚：沒想過
近日天氣逐漸轉涼，且受到東北季風影響，北部長達一個禮拜都在下雨，濕冷的天氣也讓部分民眾開啟暖氣保暖。不過，就有一名網友指出，自家變頻冷氣擁有暖氣功能，平時開冷氣都會設定在25-27度，電費落在1300元左右，但他從沒使用過，因而好奇詢問「想請問一下暖氣到底要設定幾度比較剛好呢，比較不會耗電又暖和勒」而引來許多網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 10:46:36
原PO於臉書社團《爆系知識家》上指出，由於最近天氣逐漸轉冷，他剛好想起家中的冷氣有安裝暖氣功能，「我也沒開過暖氣第一次開，想請問一下暖氣到底要設定幾度比較剛好呢，比較不會耗電又暖和勒，然後一直開著會怎樣嗎」。他也透露，夏天開冷氣時都會設定25-27度，且會使用24小時，電費落在1300元左右，「那暖氣呢… 對於開暖氣我完全不懂，請各位大大解答指點，坪數約8坪」。
問題曝光後，隨即引來網友們熱議，「開27試試。我都開27，真的冷到爆才會調30」、「23-24較省電」、「暖氣我23-24，霸王寒流才會開」、「溫差4-6度就可以了」、「25、26、27，越高溫越耗電」。
其中還有內行人建議「26-27是生活上舒適的溫度，自己再斟酌現場環境調整」、「其實溫度幾度是跟環境有差，現在應該還好不會很冷，所以調個25、26就會覺得很舒適，如果是寒流來襲，我是調23、24就感覺很溫暖了，因為外面真的太冷了」、「暖氣我會隨著天氣狀況降低溫度，如果氣溫20-25度最高開到25度，15-20度最高開22度，15度以下應該開20度而已⋯⋯因為…溫差太大更容易生病，而且你需要的是讓身體自己調節一下」。
事實上，據美國能源部曾指出，由於冬天最佳舒適的室溫為20度，故使用暖氣設定在20度剛剛好，若逢晚上熟睡或家中無人時，則可以將暖氣溫度降低。根據數據顯示，暖氣若降低5～8度八小時，電費可能會減少5-15%。（編輯：陳雅雲）