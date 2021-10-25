「男」言之隱 南瓜降低罹患攝護腺癌

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同時，一般男性攝護腺及精蟲中鋅含量極高，而在慢性攝護腺炎與攝護腺癌患者的攝護腺液中，發現到鋅含量明顯低於健康者。每 100 公克南瓜籽就有 9.4 毫克鋅，而南瓜籽屬於堅果的一種，衛福部建議每日以 1 份堅果種子取代油脂有益身體健康。
黎姵吟提醒，預防攝護腺肥大，建議飲食清淡、少油，避免高脂肪、刺激性食物、酒精及抽煙，可適量食用保護攝護腺營養素，例如大豆異黃酮、茄紅素等，睡前勿喝大量的水，減少夜尿、憋尿，並養成規律的運動習慣。
黃琳惠指出，孩童和女性吃南瓜也好處多多，眼睛明亮：3C族必備的超級食物之一，南瓜富含β-胡蘿蔔素、維生素A、C、E及葉黃素，抗氧化效果好，能夠幫助視力保健，但不是治療近視跟眼疾。另外，便便好順暢：小朋友挑食不愛吃蔬菜，排便不順暢，試試南瓜入菜烹調，富含膳食纖維及水份，甜甜的好好吃，排便好順暢。
營養師黎姵吟和與主廚何文正聯手推出美味南瓜料理:
一、南瓜椰香鄉村燉飯
◎食材：白米、南瓜、南瓜籽、洋蔥末、紅蔥末、紅蘿蔔、茄子、櫛瓜、鴻喜菇、杏鮑菇、高麗菜、碗豆仁。(調味料) 鹽、糖、胡椒粉、咖哩粉、椰漿、鮮奶油
◎做法：
1.白米浸泡清洗後瀝乾，鍋中下少許油炒香，加入洋蔥末、紅蔥末、米拌炒，放入高湯淹過食材燉煮。
2.南瓜與紅蘿蔔清洗切割後蒸熟搗泥備用，其餘食材清洗並切割，加入作法1.一同燉煮。
3.南瓜與紅蘿蔔泥加入作法2.中調味至所有食材煮熟，灑上南瓜籽即可。
二、南瓜海鮮濃湯
◎食材：南瓜、洋蔥末、紅蘿蔔、玉米粒、蝦仁、鮮奶油、麵粉、無鹽奶油、鮮奶油。(調味料) 鹽、糖
◎做法：
1.南瓜洗淨挖空 (上半部切塊，下半部做盅) 和紅蘿蔔一同蒸熟，南瓜塊與紅蘿蔔打泥備用。
2.鍋中放入奶油塊及麵粉炒香，續加入南瓜紅蘿蔔泥與高湯攪拌，加入其餘食材調味即可。
三、南瓜芝麻起士球
◎食材：栗子南瓜、地瓜、黑白芝麻、乳酪塊、糯米粉、玉米粉、奶粉。(調味料) 糖、鹽
◎做法：
1.將糯米粉加水揉至不黏手，蓋上鍋蓋。
2.將栗子南瓜與地瓜蒸熟搗泥加入其餘粉類拌勻後，加熱至黏稠狀放涼。
3.將放涼後的南瓜泥揉成球狀包入起士塊，另將糯米團也揉成球狀後包入南瓜起士球，外層裹上黑白芝麻，低溫入油鍋炸至金黃浮起即可。