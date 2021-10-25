全聯夯爆楓康超市怎存活？內行認「4大優勢」：不會倒啦
知名超市「全聯福利中心」因鄰近住家、且快速又方便的特點，深得許多人的喜愛，而其先前突然宣布將收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權，立馬在網路上掀起熱議，其中有名網友好奇全聯規模越來越大，另一品牌「楓康超市」該怎麼繼續生存下去？而引來內行人點出4大優勢，直喊「不會倒啦！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 11:20:11
原PO於PTT八卦板上發文，表示「以前的興農超市，後來改名楓康，台中彰化等老牌子的連鎖超市，目前大概4x間門市在台中有32間最多，楓康以後該何去何從」。
貼文曝光後，就引來不少網友討論，「生鮮蔬菜品質屌打」、「24h就是屌！我開早餐店的臨時缺東西就是開店前去楓康買」、「逛起來很舒服的地方」、「楓康結帳神速」、「都有停車場，優質超市，不妨礙交通」、「熟食過時間後打六折，打折後就算便宜也還不錯吃」。
其中就有一名網友回文指出「楓康不會倒啦」，隨後列出4大優勢，包括一、24hr營業，半夜想買大罐鮮奶還有楓康可以去；二、有廁所；三、楓康有休息區；四、楓康有現泡茶和咖啡，現在還多了霜淇淋，不僅便宜又能寄杯。
但除了優點外，該名網友也坦言楓康「日用品是比全聯貴啦！這我承認」，而引來眾人認同留言「楓康真的貴，但人家就是有法子生存」、「楓康超貴」、「貴得要命，生鮮看起來沒有比較厲害」。（編輯：陳雅雲）