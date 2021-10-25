「土雞蛋」外殼一定比較黃？內行人破迷思：還有很多色
雞蛋不僅能單吃也能入菜，水煮、火炒、香煎都美味，更是多數人家裡的常備食材。但雞蛋品種多難以選購，近日就有名網友購買土雞蛋，發現外觀顏色差異大，趕緊詢問大家是否正常？貼文一出，更引來內行人教雞蛋挑選法。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 12:41:05｜2021-10-25 12:45:29
原PO於《家常菜》發文表示，自己去買土雞蛋時，看到外殼顏色差異很大，老闆跟我說這就是土雞蛋，請問各位的土雞蛋顏色有那麼多種嗎？並且附上購買價格，ㄧ斤45元，照片中16顆69元。
貼文一出，引來許多內行人熱心解答，「我們家自己也養，生出來的雞蛋跟您的照片差不多喔，很多顏色」、「放養的，雞會自己覓食，蛋的顏色就會很多種」、「我娘家的土雞還生白雞蛋」、「還有很多色你這沒有」。
實際上，根據農委會成立的「農業知識入口網站」資料顯示，坊間稱褐色蛋為土雞蛋是不正確的說法，蛋殼顏色是因為雞種品系不同所致，且土雞蛋的營養並不一定比較高，雞蛋的營養差異在於養雞的飼料、水質、環境。
而市面上土褐色蛋價格會較高，是因為該雞種雞體較大，需要餵食的飼料也比較多，飼養成本較高，加拿大、美國、日本和臺灣，80%雞種是白殼蛋，且台灣高溫、高濕的環境，也會讓雞生蛋的產能低，種種因素造就了褐色蛋單價較高。（編輯：鍾怡婷）