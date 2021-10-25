新員工主動加班到半夜！老闆感動炸 隔天一進公司卻崩潰
新員工到職第一日，若表現出良好的工作態度，以及努力向上的精神，相信會讓主管或上司十分感動，然而這名老闆卻慘逢悲劇！大陸某間白酒直播銷售公司的老闆，先前聘請了一位新營運總監，而該名員工第一天上班就主動要求加班工作，讓老闆一聽十分欣慰，怎料隔天進到公司卻發現全被掏空，讓公司營運幾乎呈現癱瘓狀態。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 11:58:48
據《瀟湘晨報》等陸媒報導，大陸某間白酒直播銷售公司的何姓老闆，先前聘請一名孫姓男子成為公司的營運總監，而孫男於3日下午1時左右到職，但孫男聲稱未攜帶身分證，希望隔天能補繳，老闆一聽也立馬答應，隨後向孫男介紹公司營運狀況。
然而工作第一日，孫男到了當天午夜11時還主動要求加班，讓老闆和其他員工先下班，讓何男一聽相當感動，認為孫男工作積極向上。但豈料，隔天何男一進公司後，卻發現公司內的筆電、手機全被偷走。
何男指出，一開始他還不敢相信，表示孫男外貌忠厚老實，但他事後調了監視器，發現孫男是最後一位離開公司的，但其選擇走樓梯而不搭電梯，行跡看起來相當可疑。而何男之後也曾致電給孫男，但至今仍聯繫不上對方。
經過這一夜的悲劇，何男坦言「除了財務上的損失，手機裡的卡都需要重新補辦，公司運營的多個直播帳號及相關影片也全都沒了。」公司營運呈現癱瘓狀態，他也因聯絡不到孫男，因而求助媒體和警方，希望孫男能主動和他聯絡將失物歸還。（編輯：陳雅雲）