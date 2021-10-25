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她衝buffet爽拿整盤蝦子！2路人突靠近狂盯　結局神展開

▲有女網友指出，家人到buffet拿了整盤蝦子，卻引來2名路人靠近狂盯。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲有女網友指出，家人到buffet拿了整盤蝦子，卻引來2名路人靠近狂盯。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 14:06:37

buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理相當多樣化的特點，吸引不少民眾前往享用。不過，就有一名女網友指出，某日家人到buffet拿了一整盤蝦子，卻引來2名路人靠近狂盯，而結局曝光更是讓眾人傻眼直呼「怎麼可能！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，指出前陣子到buffet享用下午餐，隔壁坐了一桌3大人2小孩的三代家庭，而當時同桌的家人拿了一整盤蝦子回來，準備剝完殼給大家享用，但在剝的同時，隔壁桌的兩位小朋友突然湊近緊盯。

▲有女網友指出，家人到buffet拿了整盤蝦子，卻引來2名路人靠近狂盯。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲女網友的家人拿了整盤蝦子，卻引來兩名小朋友靠近狂盯。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
而兩名小孩就突然詢問說「阿姨～妳為什麼剝那麼多蝦蝦都不吃」，這時家人也回答「因為我剝好了才一起吃」，聽聞這句話兩個小孩露出羨慕的目光，表示「好好喔！我們也想吃，可是我們不會剝殼」。此時，小朋友的爸爸剛好回來，正叮囑他們坐回位置時，「妹仔看著他們渴望的眼神，就問他們的爸爸說：小朋友可以吃蝦子嗎？會不會過敏」。

對方的父親一聽也回應沒有問題，怎料，下秒原PO家人就將整盤剝好的蝦子送給對方，「小朋友很開心的大聲說：謝謝阿姨～他們吃的開心，妹仔嘴角一直是上揚的」，但這便讓原PO好奇「如果換做是你們，你們也會這樣做嗎」。

▲原PO家人將整盤剝好的蝦送給小朋友。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲原PO家人將整盤剝好的蝦送給小朋友。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文曝光後，就引來一票網友搖頭直呼，「當然不會這樣做，不認識的人剝的怎麼可能敢吃，自己會覺得別人也是這樣想的」、「不會！會養成小孩跟陌生人索討東西的惡習，真的不會剝蝦，應該父母自己幫忙」、「絕對不會這樣做，我會說你可以跟爸爸媽媽說叫他們剝給你吃唷 ，而且疫情關係這樣不妥…他們大人也許心裡在想不好意思拒絕」、「不會～現在的人不好說～等一下被她們父母誤會不是給衰耶」

但也有人提出不同看法，直言「我會。因為是孩子。但我還會再問。對方家長介意嗎。 但還是要看是多大的小孩。如果已經國小二年級以上了。 我不會。因為那是他們該學習的」、「以前去吃buffet時也曾碰到小小孩來看我們剝蝦子，我拿剝好的蝦子餵她，她吃了就跑回去，用餐時間來了很多次，每次來我都餵她吃一隻。她吃了幾隻之後她父母也知道了，有跟我說謝謝。大家開心就好，不用想太複雜」。（編輯：陳雅雲）

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