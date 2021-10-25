如何分辨台北人？網揪2點超明顯　當地人認了：還真的是

台北為台灣的首都，更是六都之首，近代有許多重要發展，雖然過去網友們總笑稱台北是「天龍國」，不過也有人好奇，當地的台北人到底該怎麼分辨，對此有內行人統整出2個特色：「問台北哪裡好玩卻回答不知道」、「不會說自己是台北人，會分更細像是內湖人」。





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該名網友今（25）日在PTT貼文，他以「如何分辨純台北人」為題，表示這兩個月在台北某間醫院當醫師，一直想認識當地的台北人，不過卻不知道該怎麼區分北漂人及台北人，因此好奇問：「要怎麼分辨純台北人呢？有沒有卦？」





▲台北身為台灣的首都，近代有許多重要發展。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，網友們一一分享，「走路滑手機還能閃車閃人還走很快不會跌倒」、「在捷運上晃來晃去不抓扶手也不會倒」、「電扶梯站右邊」、「到哪都一定要騎車的，不是台北市人」、「身份證字號Y開頭」、「說雙北的就不是台北人啊」、「不會搭火車的就蠻純的」、「不會騎機車，很會搭公車，出新北的地理都不太熟」、「我身邊純台北人走路都很快」。





不過，針對台北人特點，大家最有感的還是「問台北哪裡好玩卻回答不知道」，就連台北人都現身坦言，「說台北哪裡好玩不知道的，真的笑死，因為我還真的不知道」、「我還真的不知道哪裡台北好玩」、「真的，別人問我台北哪裡好玩我還要google」。





除此之外，還有不少網友舉出另一個特色，「不會說自己是台北人，會分更細像是內湖人」、「台北人會說住哪區，不會說台北市」、「新北人都說自己住台北，台北人說住哪區」、「真的會說住哪區，出新店溪淡水河通通外縣市」、「台北人就只講我住大直、內湖等」。（編輯：賴禹妡）



