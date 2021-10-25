自備威風！貓站清淨機上「狂吹風」 眾笑炸：夢露喵？
原來大明星出現，總是會出現一陣風啊！日本推特上最近有一段影片引起許多網友討論，原來這天推主經過空氣清淨機時，意外發現上面站著自家的三花緬因貓，牠彷彿很享受被強風吹拂的快感，網友看了影片都忍不住大笑：「瑪麗蓮夢喵是你？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 16:03:48
原來這隻擁有一身漂亮長毛的貓咪叫做「Okaki（おかきちゃん）」，飼主表示牠從小個性溫柔又友善，長長又蓬鬆的尾巴是牠最大的特色。平時沒什麼不良嗜好的牠，唯獨很喜歡家中一台空氣清淨機，經常能見到牠在上面趴好趴滿，推主都忍不住笑Okaki是「空氣清淨機守護者」。
這天推主經過清淨機時，赫然發現這天Okaki異於平常，不是趴坐在上面，而是站在上面不動，仔細一看原來Okaki不知何時自己打開了開關，並且轉大風速，而牠就這樣一臉正經地站在上面「狂吹風」，畫面太逗趣讓推主忍不住笑說：「這貓太超現實主義啦！」。
Okaki的影片才分享短短4天，就已累積超過26萬人次觀看，不少網友都紛紛笑翻表示：「威風凜凜」、「瑪麗蓮夢喵？」、「感覺牠快要起飛了」、「超級英雄喵出現」、「好像七龍珠裡戰鬥值提升的模樣」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）