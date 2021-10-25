人潮回流！9月餐飲業營業額月增4.6% 五倍券有望再助攻
經濟部統計處今（25）日公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中，餐飲業營業額部分，9月餐飲業營業額573億元，將較8月增加比較增加4.6%，經季節調整後增加18.3%。統計處表示，隨著疫情管制措施逐步鬆綁，人潮逐漸回流，加上振興五倍券挹注，餐飲業銷售力道營業額可望再往上增長，10月成長可期。
記者彭夢竺／台北報導
2021-10-25 17:08:16
隨著疫情趨緩，顧客逐漸回流，9月餐飲業營業額573億元，較8月增加4.6%，但與去年同月相比，年減11.2%，餐館業因疫情趨緩加上中秋連假帶動聚餐人潮，客流量較上月增加，但是商務與宴會活動尚未全部回流，加以去年同月有振興方案挹注，比較基期較高，導致營業額年減12.8%。
飲料店業部分，因咖啡廳業者內用座位降載，營業額年減3.3%，外燴及團膳承包業年減4.4%，主因國內外航班載客人次較上年同月低，辦桌、餐會等外燴需求減少，惟部分業者拓展中秋送禮市場，抵銷部分跌幅。
統計處表示，第3季餐飲業營業額為1546億元，年減25.6%，累計1至9月為5161億元，與去年同期比較減10.2%。展望10月，餐飲業隨著疫情管制措施逐步鬆綁，人潮逐漸回流，加上振興五倍券正式領用，餐飲業者加碼擴大促銷，挹注餐飲業銷售力道，營業額可望較再成長。