COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

人潮回流！9月餐飲業營業額月增4.6%　五倍券有望再助攻

▲經濟部統計處今（25）日公布，9月餐飲業營業額573億元，將較8月增加比較增加4.6%。（示意圖／取自unsplash）
▲經濟部統計處今（25）日公布，9月餐飲業營業額573億元，將較8月增加比較增加4.6%。（示意圖／取自unsplash）

記者彭夢竺／台北報導

2021-10-25 17:08:16

經濟部統計處今（25）日公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中，餐飲業營業額部分，9月餐飲業營業額573億元，將較8月增加比較增加4.6%，經季節調整後增加18.3%。統計處表示，隨著疫情管制措施逐步鬆綁，人潮逐漸回流，加上振興五倍券挹注，餐飲業銷售力道營業額可望再往上增長，10月成長可期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著疫情趨緩，顧客逐漸回流，9月餐飲業營業額573億元，較8月增加4.6%，但與去年同月相比，年減11.2%，餐館業因疫情趨緩加上中秋連假帶動聚餐人潮，客流量較上月增加，但是商務與宴會活動尚未全部回流，加以去年同月有振興方案挹注，比較基期較高，導致營業額年減12.8%。

飲料店業部分，因咖啡廳業者內用座位降載，營業額年減3.3%，外燴及團膳承包業年減4.4%，主因國內外航班載客人次較上年同月低，辦桌、餐會等外燴需求減少，惟部分業者拓展中秋送禮市場，抵銷部分跌幅。

統計處表示，第3季餐飲業營業額為1546億元，年減25.6%，累計1至9月為5161億元，與去年同期比較減10.2%。展望10月，餐飲業隨著疫情管制措施逐步鬆綁，人潮逐漸回流，加上振興五倍券正式領用，餐飲業者加碼擴大促銷，挹注餐飲業銷售力道，營業額可望較再成長。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀