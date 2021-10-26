自來小貓求包養 上車竟霸佔方向盤賣萌：要怎麼開車？
自己的鏟屎官自己找，但是沒遇過這麼盡責守著奴才的呀～國外一名女子梅迪遜身為國際自行車手會到各地參加比賽，但連她也很意外這次會收編小貓普伊格！日前她來到美國芝加哥參加一場比賽，比賽結束後她原本要直接回到車上準備回家，卻和許多比賽夥伴見到小貓普伊格躲在一輛車子底下，說也奇怪，普伊格誰也不理，但是一見到梅迪遜就立刻爬上她肩頭，相當自在地在她肩上走來走去不願下來，完全就是選定梅迪遜為自己的鏟屎官啦！
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 06:23:00
梅迪遜本來就擁有一隻高齡18歲的貓咪，身為愛貓一族的她，馬上決定要收編可愛的普伊格，他們一同回家的路上普伊格也沒閒著，一度想佔據方向盤意圖讓人開車分心，還好後來牠乖乖坐在一旁，一路呼嚕到家，似乎知道自己已經找到家而非常安心。回到家之後普伊格也很快熟悉新生活，和原來的貓咪Kitsy也相處得很好，然而不久後老貓去世，普伊格竟開始每天搗亂，讓梅迪遜每個早晨都有不同的驚喜。
梅迪遜因而另外領養了一隻小貓鬆餅，希望牠們可以一起快樂長大，也希望普伊格有伴之後可以乖一些。想不到牠們不只感情非常好，還總是聯合起來搗蛋，讓梅迪遜哭笑不得！現在普伊格和鬆餅都已經平安長大，在梅迪遜的家過著快樂貓生～（編輯：李家慧）