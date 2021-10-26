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自來小貓求包養　上車竟霸佔方向盤賣萌：要怎麼開車？

▲小貓自來求包養　一上車就坐「絕佳觀景台」：醬怎麼開車啦！ (圖/IG@intelligentsiacup)
▲小貓自來求包養　一上車就坐「絕佳觀景台」：醬怎麼開車啦！ (圖/IG@intelligentsiacup)

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 06:23:00

自己的鏟屎官自己找，但是沒遇過這麼盡責守著奴才的呀～國外一名女子梅迪遜身為國際自行車手會到各地參加比賽，但連她也很意外這次會收編小貓普伊格！日前她來到美國芝加哥參加一場比賽，比賽結束後她原本要直接回到車上準備回家，卻和許多比賽夥伴見到小貓普伊格躲在一輛車子底下，說也奇怪，普伊格誰也不理，但是一見到梅迪遜就立刻爬上她肩頭，相當自在地在她肩上走來走去不願下來，完全就是選定梅迪遜為自己的鏟屎官啦！ 

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▲梅迪遜表示：「這次沒贏得比賽，但是順利贏回一隻小貓啦！」 (圖/IG@intelligentsiacup)
▲梅迪遜表示：「這次沒贏得比賽，但是順利贏回一隻小貓啦！」 (圖/IG@intelligentsiacup)
▲當他們要回家時，普伊格竟立刻趴在方向盤上直盯著梅迪遜瞧，這可是觀察鏟屎官的最佳位置，但是你這樣根本意圖讓人開車分心啦！ (圖/IG@madison_m_kelly)
▲當他們要回家時，普伊格竟立刻趴在方向盤上直盯著梅迪遜瞧，這可是觀察鏟屎官的最佳位置，但是你這樣根本意圖讓人開車分心啦！ (圖/IG@madison_m_kelly)
梅迪遜本來就擁有一隻高齡18歲的貓咪，身為愛貓一族的她，馬上決定要收編可愛的普伊格，他們一同回家的路上普伊格也沒閒著，一度想佔據方向盤意圖讓人開車分心，還好後來牠乖乖坐在一旁，一路呼嚕到家，似乎知道自己已經找到家而非常安心。回到家之後普伊格也很快熟悉新生活，和原來的貓咪Kitsy也相處得很好，然而不久後老貓去世，普伊格竟開始每天搗亂，讓梅迪遜每個早晨都有不同的驚喜。 

▲普伊格少了老貓的管教馬上四處撒野，每天早晨都給梅迪遜不同的驚喜，比說把襪子藏起來，讓人無法順利出門。 (圖/IG@madison_m_kelly)
▲普伊格少了老貓的管教馬上四處撒野，每天早晨都給梅迪遜不同的驚喜，比說把襪子藏起來，讓人無法順利出門。 (圖/IG@madison_m_kelly)
▲梅迪遜因而再領養另一隻小貓鬆餅，讓牠們有伴不再孤單。 (圖/IG@madison_m_kelly)
▲梅迪遜因而再領養另一隻小貓鬆餅，讓牠們有伴不再孤單。 (圖/IG@madison_m_kelly)
梅迪遜因而另外領養了一隻小貓鬆餅，希望牠們可以一起快樂長大，也希望普伊格有伴之後可以乖一些。想不到牠們不只感情非常好，還總是聯合起來搗蛋，讓梅迪遜哭笑不得！現在普伊格和鬆餅都已經平安長大，在梅迪遜的家過著快樂貓生～（編輯：李家慧） 

▲現在的普伊格和鬆餅也長成了漂亮大貓咪～(圖/IG@madison_m_kelly)
▲現在的普伊格和鬆餅也長成了漂亮大貓咪～(圖/IG@madison_m_kelly)

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