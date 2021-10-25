藍色星期一？貓咪趴床耍廢 眾人自曝：是下班厭世的我
貓咪的模樣完全就是星期一上班族的寫照啊！日本一名飼主養了一隻可愛的小貓，平時總是會在網路上分享牠許多逗趣的生活日常，而日前飼主發佈了一張牠的照片，網友看了都忍不住笑說根本就是自己活生生的寫照！
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 17:21:48
原來這張照片的主角是一隻10個月大的摺耳貓「松茸（まつたけ）」，雖然牠沒有什麼特殊喜好，但唯獨熱衷黏在飼主身邊，是一隻相當愛撒嬌的貓咪。日前飼主發現牠待在房裡沒出來，走進去一看差點笑歪，因為松茸整隻貓緊緊貼在床上不想動，眼神開始放空，看起來似乎有些疲憊，加上耍廢的模樣和人類非常相似，推主因此寫下：「沒有任何動力的貓咪」！
網友看了照片都笑說：「這不是平常的我嗎？」、「像極了每天下班後頹廢的我」、「這就根本是我的人生啊！只是沒有這麼可愛…（嗚嗚嗚）」、「當貓真好」、「好像跟牠一起躺著厭世啊！」而飼主也補充目前牠只有在想睡覺時才會出現這種姿勢，但是拿出玩具牠馬上就會變得生龍活虎！
另外也有網友擔心，松茸屬於摺耳貓，本身存在「軟骨骨質發育異常」的基因缺陷，懷疑牠不舒服才會有這樣的趴姿，建議飼主還是帶松茸給獸醫師檢查比較保險。（編輯：陳珮瑜）