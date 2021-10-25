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藍色星期一？貓咪趴床耍廢　眾人自曝：是下班厭世的我

▲日本一隻摺耳貓日前趴在床上耍廢竟然引起許多網友的共鳴！（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
▲日本一隻摺耳貓日前趴在床上耍廢竟然引起許多網友的共鳴！（圖／Twitter帳號matsutake_cat）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 17:21:48

貓咪的模樣完全就是星期一上班族的寫照啊！日本一名飼主養了一隻可愛的小貓，平時總是會在網路上分享牠許多逗趣的生活日常，而日前飼主發佈了一張牠的照片，網友看了都忍不住笑說根本就是自己活生生的寫照！

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▲目前10個月大的「松茸」在網路上擁有不少粉絲追蹤。（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
▲目前10個月大的「松茸」在網路上擁有不少粉絲追蹤。（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
原來這張照片的主角是一隻10個月大的摺耳貓「松茸（まつたけ）」，雖然牠沒有什麼特殊喜好，但唯獨熱衷黏在飼主身邊，是一隻相當愛撒嬌的貓咪。日前飼主發現牠待在房裡沒出來，走進去一看差點笑歪，因為松茸整隻貓緊緊貼在床上不想動，眼神開始放空，看起來似乎有些疲憊，加上耍廢的模樣和人類非常相似，推主因此寫下：「沒有任何動力的貓咪」！

▲這天推主發現松茸緊貼在床上，眼神開始放空，看起來相當厭世！（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
▲這天推主發現松茸緊貼在床上，眼神開始放空，看起來相當厭世！（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
▲松茸：人家只想躺著耍廢，有什麼不對嗎？（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
▲松茸：人家只想躺著耍廢，有什麼不對嗎？（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
網友看了照片都笑說：「這不是平常的我嗎？」、「像極了每天下班後頹廢的我」、「這就根本是我的人生啊！只是沒有這麼可愛…（嗚嗚嗚）」、「當貓真好」、「好像跟牠一起躺著厭世啊！」而飼主也補充目前牠只有在想睡覺時才會出現這種姿勢，但是拿出玩具牠馬上就會變得生龍活虎！

▲松茸：床跟枕頭94偶的好朋友啦！（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
▲松茸：床跟枕頭94偶的好朋友啦！（圖／Twitter帳號matsutake_cat）
另外也有網友擔心，松茸屬於摺耳貓，本身存在「軟骨骨質發育異常」的基因缺陷，懷疑牠不舒服才會有這樣的趴姿，建議飼主還是帶松茸給獸醫師檢查比較保險。（編輯：陳珮瑜）


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