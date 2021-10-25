COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣觀光輸日本？網揪「住、行」是關鍵：一比較就有感

▲台灣觀光旅遊發展不好？網友表示住、行兩方面大輸日本（圖／取自unsplash）
▲台灣觀光旅遊發展不好？網友表示住、行兩方面大輸日本（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 18:51:04

國際觀光市場競爭激烈，疫情狀況尚未穩定，有更多的民眾開始關注國內觀光旅遊。近日，就有網友發起討論「台灣觀光業真的差？」貼文一出引起熱烈討論，更直言日本觀光贏台灣超過40年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友好奇發問台灣觀光輸在哪？眾多留言直指「住」、「行」兩方面。（圖／取自《PTT》）
▲網友好奇發問台灣觀光輸在哪？眾多留言直指「住」、「行」兩方面。（圖／取自《PTT》）
原PO於《PTT》發文表示，「常常聽到人家說台灣觀光旅遊發展不好，沒有比較沒有傷害，想問大家根據出國的經驗來看，台灣在旅遊上哪些方面需要加強？具體是差在哪裡？有真的不如周遭其他國家的觀光嗎？」

眾多留言則直接點名日本大贏，「跟日本比就知道差在哪了，就是貴」、「日本有的住宿不貴早餐還很好吃，台灣住宿實在是」、「看看日韓怎麼行銷的，反觀臺灣自家景點，一整個呵呵」、「交通跟住宿各種貴，每個地方賣到東西都一樣，毫無新意」、「日本觀光大概領先台灣40年水準」。

除了住、行兩方面的缺點外，也有許多人提出導覽系統、整潔度都還有待改進，「景點缺乏完整的導覽系統，只能走馬看花」、「公廁髒，沙灘除非墾丁那種知名旅遊景點，沙灘上都是垃圾」、「公廁髒的要命沒人在清」、「生態環境的體質不差，但觀光業競爭下就很差，很多只想賺快錢」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀