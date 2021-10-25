台灣觀光輸日本？網揪「住、行」是關鍵：一比較就有感
國際觀光市場競爭激烈，疫情狀況尚未穩定，有更多的民眾開始關注國內觀光旅遊。近日，就有網友發起討論「台灣觀光業真的差？」貼文一出引起熱烈討論，更直言日本觀光贏台灣超過40年。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 18:51:04
原PO於《PTT》發文表示，「常常聽到人家說台灣觀光旅遊發展不好，沒有比較沒有傷害，想問大家根據出國的經驗來看，台灣在旅遊上哪些方面需要加強？具體是差在哪裡？有真的不如周遭其他國家的觀光嗎？」
眾多留言則直接點名日本大贏，「跟日本比就知道差在哪了，就是貴」、「日本有的住宿不貴早餐還很好吃，台灣住宿實在是」、「看看日韓怎麼行銷的，反觀臺灣自家景點，一整個呵呵」、「交通跟住宿各種貴，每個地方賣到東西都一樣，毫無新意」、「日本觀光大概領先台灣40年水準」。
除了住、行兩方面的缺點外，也有許多人提出導覽系統、整潔度都還有待改進，「景點缺乏完整的導覽系統，只能走馬看花」、「公廁髒，沙灘除非墾丁那種知名旅遊景點，沙灘上都是垃圾」、「公廁髒的要命沒人在清」、「生態環境的體質不差，但觀光業競爭下就很差，很多只想賺快錢」。（編輯：鍾怡婷）