浪貓頻帶路引人走向某處　竟是為了救一隻陌生小貓！

貓界處處有溫情！在韓國某個小區出現一隻三花浪貓，不但不怕人甚至很會撒嬌，但奇妙的是牠總是領著路人走到某個巷尾，停在那裡看著角落，這時就聽到從牆裡出現一陣陣小貓哭喊聲，原來是有貓咪被困住了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 09:17:00
附近的住戶表示某天這隻三花母貓突然出現在小區內，看似主動親人卻又不完全讓人摸牠，總是與路人保持若即若離的距離，並且走走停停地引導著路人走向某個角落後，一直看向某個牆面，起先大家很好奇為何牠會這樣時，一陣小貓叫聲竟然從牆裡傳了出來，這才驚覺原來三花貓是要引人去救小貓！
原來一隻黑白小貓不知為何掉落在一通風口裡，無法自行脫困的牠不斷喵喵叫求救，而三花貓發現有陌生小貓需要救援，竟然主動引人到小貓受困的地點要人救救牠！救援小組先以水管注入些微清水讓小貓補充水份，接著將石牆以及通風管鋸開，並隨時監控小貓裝況，終於得以讓小貓爬了出來！幸好經過獸醫師檢查並照顧後牠很快地恢復健康，也開放讓民眾認養，而住戶也為了安全起見將出風口洞口以鐵網封住，避免再有貓咪誤入，但最神奇的是，那隻三花貓得知小貓被救出之後，就再也沒出現在附近了，讓民眾嘖嘖稱奇，表示三花貓竟然懂得幫忙同類，真的很有愛呢！（編輯：陳珮瑜）
讓我們來看看三花貓如何救援黑白小貓～