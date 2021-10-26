米砂砸百萬拍AV版《魷魚遊戲》！韓國網友全愣：怎是台灣
南韓影集《魷魚遊戲》在上月中旬上映之後，在全球橫掃90個國家排行冠軍，不僅劇中的人物爆紅，劇中情節更是引發不少話題，甚至帶動先前日本拍攝同類型題材的《今際之國的闖關者》觀看數，而沒想到，現在連AV界也跟上潮流，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa），投入百萬成本製作，神還原場景，也引發南韓網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 09:40:28
米砂日前就在Youtube頻道釋出AV版《魷魚遊戲》的拍攝花絮，其場景以劇中第二關卡戳椪糖為主，不僅砸重金購入多樣遊樂器材，也將地板鋪滿紅土，讓米砂也笑說「這裡每一個東西都是錢」；而在椪糖部份也不隨便，實際製作椪糖並在上頭印上特別符號，還原度極高；除此之外，遊戲也加入第一關的一二三木頭人，顯見是有劇情鋪陳。
而操作此部作品的導言梅梅也透露「這部AV戲劇片也是目前自己拍過最大的成人片，這次的拍攝也動用了許多組別，包括美術組、服設組、燈光組、製片組等等，其實已經到達戲劇的規格，雖然是小戲劇，但已經是AV界的重大突破」。
而花絮曝光後，也被南韓媒體報導，不少南韓網友紛紛回應「怎麼是台灣先推！竟然不是日本」、「比較令我好奇的是，台灣搶在日本前面拍這版本」、「米砂的片是要在哪看？想要支持」；不過也有人表示「還是比較期待日本版，看花絮覺得有些陽春」、「台灣現在也要跟日本競爭這行業嗎？但覺得日本還是專精一些」。（編輯：張嘉哲）