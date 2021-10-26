台灣哪點贏國外？全場揭「1優勢」大讚：世界上找無對手

在疫情爆發前，許多國外觀光客喜歡造訪台灣，也時常對台灣讚不絕口，不僅食物美味，本土文化、風景更是引人入勝，而近日就有一名網友好奇問「台灣至少哪一點是贏國外的？」貼文一出，就有個在美國生活的台人秒答：「絕對是便利性！」





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該名網友今（26）日在PTT貼文，他以「台灣至少哪一點是贏國外的？」為題，表示想知道無論是風俗民情、愛國情操、GDP等方面，台灣有沒有哪一點勝過主流國家，「而且無法反駁的？」





▲有網友認為，台灣的方便性絕對贏過美國。（示意圖／取自Pixabay）

對此，立即有一名在美國生活的台灣網友回文指出，台灣能勝過別國的絕對是「便利性」，因為只要在台灣，去巷口就有麵攤，還能馬上遇到便利商店，甚至騎車10分鐘內絕對有超市。





不過，美國的區劃卻將住商分離，很少見1樓是商家、2樓以上是住戶的公寓大樓，且還將住宅區規劃在都市外圍，「你沒有車子哪都去不成，離你最近的超商開車起碼要二十分鐘，走路要走到天荒地老，想到城裡幹任何事都要先在高速公路上塞到懷疑人生」，因此很堅定地強調：「論商店的密集度和方便性絕對是台灣大於美國！」





貼文一出也不少台灣人認同，「這篇是真的，我4個美國朋友都提到這點」、「真的覺得身在福中不知福的人，可以花個時間去國外住住體驗一下」、「台灣最大優點就是方便，統一也是」、「統一超商真的是滿厲害」、「真的，鄰近生活機能的匱乏給你比較高的薪水也不會想待」、「便利性真的很重要」。（編輯：賴禹妡）



