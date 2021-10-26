女學生吃火鍋突留「1紙條」！老闆好奇打開 下秒衝醫院
近日天氣逐漸轉涼，不少民眾都會前往各式火鍋店享用熱騰騰的美食，以此暖和身體。然而，大陸就有位火鍋店老闆遇到一群女學生吃完火鍋後，竟留下了1張紙條，而老闆一瞧後緊急前往醫院。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 11:24:32
據《四川日報》、《頭條新聞》等陸媒報導，大陸成都21日晚上有5位女學生到某間火鍋店用餐，然而女學生準備結帳離開時，卻留下一張紙條給老闆陳男。老闆坦言，當初收到紙條時，原以為對方是要針對店面提出意見。
但老闆一打開，卻驚訝表示「誰知卻是關心我身體的！」只見紙條上寫道：「老闆您好！您家口味很好，我們是華西（醫學院）的學生，希望您能照顧自己的身體，尤其是心臟方面，面部有黑色可能會是一些內部疾病的反應，早診早治。祝生意興隆！」字跡不僅工整，更飽含了對老闆的關心及善意。
老闆看過紙條後，第二天便立即前往醫院做健康檢查，所幸心臟沒有大礙，但連醫生都指出「心臟有問題時，確實可能引發臉部發黑，而且這表示心臟的問題非常嚴重」。老闆說，確實自己身材略胖且臉上有黑斑，而女學生突然其來的善意與關心，讓他內心感動不已。
相關新聞一出後，也引發大陸網友紛紛大讚留言，「太貼心了」、「好在一切正常」、「字寫得很規矩，字如其人，一看就是好學生」、「老闆遇到貴人了」、「老闆很命啊，這可是未來的幾個大主任的組內會診結果」。（編輯：陳雅雲）