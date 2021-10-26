蹲馬桶擼貓好快樂？下秒大批「求摸軍」硬闖 廁所全是喵
沒辦法好好上廁所啦！貓咪個性百百種，有些傲嬌喜歡有自己的空間，有些則完全相反，一秒都離不開人類，日本就有名網友原本自己在廁所享受悠閒時光，這時一隻貓咪突然闖入，撒嬌討摸的樣子非常可愛，但沒等他開心玩，下秒廁所門竟又被推開，一下子衝進一群「討摸軍」，將廁所塞得滿滿滿！
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 15:06:42
此網友家是多貓家庭，擁有眾多貓貓的他連裝潢房子時都預先設計許多便利貓咪行動的設施，像是為了滿足貓咪窺探整個房子的慾望，他甚至在二樓的牆角處做景觀窗，站在此處能將一樓平面盡收眼底。
而貓咪們本身也非常喜歡此網友，在家常常黏著他走來走去，看見他躺在沙發上休息時也會主動走到身旁，將頭放在手臂上撒嬌。而這天奴才在廁所中蹲馬桶，突然有隻喵喵走進來討摸，這一幕頓時讓他有些暖心，於是伸手撫摸牠的頭，可溫馨不過幾秒，突然一大群「討摸大軍」叩關而入，一下子塞滿廁所。
這既甜蜜又充滿負擔的影片在網路上爆紅，大家紛紛回覆「好嫉妒，我也想被貓包圍！！」、「廁所完全超出容納量啦！」、「變成一個摸摸房」、「每隻貓都發出甜美的聲音，萌爆！」（編輯：李惠婷）