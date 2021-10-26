女盤點出社會「必懂8件事」！上班族爆共鳴：不看會後悔

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一、公司好不等於同事好、環境好、氣氛好
公司可能名字好聽，履歷會漂亮，但不等同你會在那過得開心，不代表就能遇到好同事，也不代表可以學習到很多東西。如果真的不願安於現狀，希望未來有機會跳槽，自己鞭策自己學習比甚麼都重要。
二、工作不是來交朋友的
不要對誰都過度要好，交不到知心朋友也正常，交到了是幸運，不要心裡想甚麼對誰都說
三、公司的規定再繁瑣再彈性，死板的遵循反而可能保護你
即便公司彈性上下班時間，打卡也不強制，但可以在表定上班時間出現就在表定上班時間出現，有想到打卡這件事就去打卡，當有心人想找你麻煩時，打卡可以給你證據，同事可以幫你佐證。我自己習慣另外電腦截圖下來存，避免手滑訊息不見，也可以避免日後紛爭。
四、廁所跟茶水間絕對不是一個討論八卦的好地方
五、發問前先google
雖然這應該是上大學前就該會的事情，但還是提醒你一下，不要總是無腦發問
六、工作會遇到百百種人，跟朋友分享就好
可能會有那種你都不知道他怎麼進來這間公司的，但在工作上遇到的不開心或是白癡，跟自己的朋友分享就好，不要去跟同事討論，不要想找人認同你的看法
七、制度不好，但輪不到你提出看法
尤其是大公司，制度不好，你只能努力點往上爬或是跳去更好的公司，不要對著公司碎嘴或是希望公司真的會聽取你的建議改變，上面那些主管還在，就輪不到你
八、小人難擋
即便你多討人喜歡、有多少朋友，一樣不能改變有些人就是不喜歡你。可能是你太優秀、也可能是他就是那麼憤世嫉俗，遇到小人也不用太放在心上，盡量不要有地方能被攻擊是你唯一能做的事。
不少網友看完也紛紛回應「這些建議好棒！這些是讀再多書，都沒有人會教你的」、「很不錯的整理，其實出社會工作久了，什麼人都會遇到」、「這篇準畢業生必看，不然出社會就後悔了」、「這篇真的讓我受益良多」。（編輯：潘毅）