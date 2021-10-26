準婆婆隔空拋「5疑問」！女怒喊分手 眾揪1盲點：請檢討
情侶即將步入禮堂前，必須先通過雙方父母這一關。不過就有一位準婆婆與媳婦見面後拋出了「7疑問」，立刻導致小倆口感情瀕臨破局。完整過程曝光後，也引發網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 20:30:16
一位網友在論壇《Dcard》分享家中近況，最近哥哥要結婚了，正在看房，於是我媽媽要哥哥先問女友一些問題，包含「女生打算以後房貸負擔多少？按照出資登記嗎？」「女生有多少存款？夠不夠分擔頭期款？」「若男方出資比較多，是否能買在離婆家較近的地方？娘家會不會幫忙出錢？」「小倆口是否有購車的打算？」、「以後有要生小孩嗎？若有，想住多少錢的月子中心？打算讓小孩接受什麼程度的教育，例如學前教育、公立或私立學校？小孩需要爸媽幫忙顧嗎？」
沒想到原PO哥哥將這些話轉述給女友聽後，後者立刻爆氣大喊要分手，讓男方十分無奈。這也讓原PO不禁疑惑「這些問題有很惡劣嗎？」
完整過程曝光後，立刻有不少網友搖頭揪出盲點，「媽媽此舉，的確給人印象不佳。好像媳婦還沒進門，就計較打探人家有多少身家」；「媽媽不過分，是哥哥處理不好，為什麼要讓女友知道是你媽請他去問的？」「我可以接受我老公問我這些事，但我不能接受我婆婆問我這些事」、「哥哥結婚前沒跟女方討論這全部的事情嗎？媽媽讓哥哥思考這些可能面臨的問題，感覺哥哥照實問女友才會出事，請哥哥檢討好嗎」、「你哥是不是用我媽說當開頭？，需要點說話的藝術」。（編輯：潘毅）