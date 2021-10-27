平價小火鍋霸主是誰？老饕喊「3王者」超神：吃過回不去

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原PO也透露，自己覺得還不錯的幾間小火鍋；像是街頭巷口的回憶「三媽臭臭鍋」，「大腸臭臭鍋真的夭壽好吃，每次一定必點，再加一顆蛋，吃起來真的超爽」、學生時代的回憶「大呼過癮」，國中、高中超愛去大呼過癮聚餐，「我自己都點海鮮豆腐鍋，偏清淡」。
另外，還有石二鍋的兒子「12mini」，「吃過一次就回不去了，假如吃飯的附近沒有三媽，會成為我心中的第二名，最近熱愛麻辣牛肉鍋，邊吃鍋邊配檸檬冰沙，超級爽的」；最後，像是六扇門、老先覺、麗媽、小馬辣等，原PO也想知道好不好吃，因此便在文末詢問「所以大家覺得哪間小火鍋最頂」？
貼文一出，「12mini」、「三媽」和「六扇門」受到最多網友熱愛及推薦，「12mini愛店之一，不會太貴，品質有保證，店內環境也很好，內用還有飲料喝到飽，就算外帶或是外送也不會掉漆，認真讚」、「12mini超級無敵中！好吃」、「12mini超好吃，番茄跟牛奶鍋都好吃」、「三媽，最愛還是他的海鮮湯底」、「六扇門的麻辣鍋，是小火鍋界最好吃的」、「只吃六扇門」、「三媽、六扇門」、「六扇門推爆啦，我們學校對面那家超好吃，又可以吃很飽，CP值好高，雖然吃飯時間都擠爆人 」。
另外，也有網友推薦，「住中部覺得五路超好吃，唯一推」、「高雄人大推日初，上台北就吃不到了，臭豆腐真的讚」、「我自己喜歡大呼過癮的味道」、「鍋賣局，吃過很多口味都沒有特別雷的」、「老先覺的湯頭真的很讚，唯一支持老先覺」、「我只推薦鍋鍋好食」、「麗媽很好吃，還可以換掉火鍋料改青菜」、「大呼過癮吧？雖然現在變成錢嘟粉（只愛直營店）」、「八鍋，有涼麵滷肉飯飲料」。（編輯：郭佩蓉）