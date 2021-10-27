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媽全聯結帳前「多1步驟」荷包省很大！內行秒懂：差很多

▲原PO日前到全聯結帳前，多做了1步驟，才省了荷包，貼文一出，婆媽全認了，直呼「真的差很多」。（示意圖／記者呂炯昌攝）
▲原PO日前到全聯結帳前，多做了1步驟，才省了荷包，貼文一出，婆媽全認了，直呼「真的差很多」。（示意圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 08:46:00｜2021-10-27 08:47:32

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地；不過，就有一名女網友日前到全聯結帳前，自己多做了1步驟，才省了荷包，貼文一出，婆媽全認了，直呼「真的差很多」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己平常買東西都是稍微看一下架上價格，覺得可以就放進置物籃，結帳前也不會特別先算過總額，都是收銀員說多少就付多少，「但今天因為是使用到振興券＆現金付款，所以是第一次採買完到櫃檯結帳前，自己就先算過總額才去排隊結帳」。

豈料結帳時，原PO卻發現結帳金額與自己算的有差距，心想是不是有哪樣記錯價格了，於是結帳完，她就跟收銀員要了明細，站在旁邊開始核對，「核對時發現明細上的小黃瓜49元，跟在架上看到的35元是不同價格」，和收銀員反應後，對方說「電腦顯示49元沒錯」，但因為有質疑，後來在兩位工作人員的核對下，確認是35元才對。

▲女網友PO出在全聯消費的明細。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友PO出在全聯消費的明細。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
原PO說，以前就常看網友們說全聯常常標錯價格，如果這次算了，就讓全聯溢收14元不打緊，但想到若有更多人沒注意，那店家一天要溢收多少，於是就決定核對清楚，「到底是現場標價疏忽？還是收銀電腦系統沒更改？也不知答案」，原PO後來雖然有收到退還的14元，但仍在文末提出質疑「這是不是代表之後到全聯採買完結帳前得自行先算過總額才保險」？

貼文一出，不少婆媽紛紛表示，「我都會開app看明細，自己有特別記得價錢的一定會注意，有時收銀真的跟標價不一樣，或是生鮮水果散裝明明是柳丁，店員可能真的不認識，用成葡萄柚，價錢差很多！寧願多等一下去店員確認，也不要用錯，因為我家離全聯不是很近」、「全聯日常」、「昨天我買了一顆裸露的葡萄柚標價13元，在旁邊確認明細發現刷成椪柑25元的價格，沒條碼的也要注意一下金額」、「全聯日常，出錯率很高，雖然都是幾塊錢零頭，但讓人感覺很差」。

其中，還有一位自稱曾是全聯店員的網友回應「以前做過全聯常常被這種事搞到很煩，價格時不時在浮動，三天兩頭就要用機器刷檢查價差」；不過，也有網友緩頰並提出方法，「買完東西一定要核對明細，很重要」、「一定要看一下明細，蠻常出錯的」、「全聯好常發生這種事耶，大家一定要自行算過和看明細」、「不止全聯吧，基本買東西結完帳都會對一下」。（編輯：郭佩蓉）

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