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外送員嗨炸了！開門竟是「大咖男星」　眾愣：紅到國外的

▲有名外送員送餐時竟巧遇超大咖男星，而引來網友驚呼「紅到國外的！」（示意圖／翻攝自pixabay、外送員的奇聞怪事臉書粉專）
▲有名外送員送餐時竟巧遇超大咖男星，而引來網友驚呼「紅到國外的！」（示意圖／翻攝自pixabay、外送員的奇聞怪事臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-10-27 12:10:11｜2021-10-27 12:16:51

近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。然而，近日就有一名外送員分享送餐時，竟巧遇超大咖男星，合照曝光後，瞬間就引來眾人嗨翻留言「紅到國外的！」

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一名外送員於臉書粉專上《外送員的奇聞怪事》上貼出合照，嗨喊「合唱一曲：人海中遇見你吧！」只見畫面中右邊的男子，原來是曾以高音且美麗的歌聲而聞名的男歌手林育羣「小胖」，合照中林育羣擺出笑容，甚至比出了YA的手勢，可看出林育羣相當親民的個性。

▲合照中林育羣擺出笑容，甚至比出了YA的手勢。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書粉專）
▲合照中林育羣擺出笑容，甚至比出了YA的手勢。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書粉專）
照片曝光後，就引來不少網友興奮留言，「哇！好幸運，感覺好有親和力」、「真的很親民，超棒的」、「ㄚ小胖～～～紅到國外的男高音」、「唱個幾句代替小費了」、「唱歌超厲害的」、「林育群耶！他唱歌好好聽」。

據了解，林育羣於2010年曾參與中視主辦的歌唱選秀節目《超級星光大道》，其在踢館賽中演唱惠妮休斯頓的經典歌曲《我會永遠愛你》（I Will Always Love You），也因這首歌讓他一戰成名；而該部影片被上傳至YouTube後，讓林育羣在國際上隨之爆紅，成為史上第一位受邀上美國脫口秀的台灣歌手。事後林育羣於美國、韓國、法國、日本等地皆有演出活動，而其在日本節目展現好歌喉後，被譽為是「奇蹟的歌聲」。（編輯：陳雅雲）

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