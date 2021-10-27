罐頭之王是誰？內行全推「2霸主」狠扒飯：配泡麵也超爽

罐頭是許多人配粥、配飯的必備好物，不過罐頭口味百百種，到底哪個才是大家最愛的呢？近日就有網友好奇問「配便當的罐頭食品，鄉民最推哪一個？」貼文一出，立即引發熱議，不少人秒點名「鮪魚罐頭」及「紅燒鰻罐頭」：「鮪魚罐頭啦，早上配吐司也方便好吃」、「紅燒鰻配泡麵，超爽」。





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該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「配便當的罐頭食品，鄉民最推哪一個？」為題，表示上班時會訂便當來吃，不過有時遇到不喜歡的菜色，像豆干、冬粉、米粉等配菜就不太適合配飯，因此都會自備罐頭。





原PO推泡菜罐頭及筍絲罐頭，「味道夠重，可以狠狠扒飯」，但也好奇問網友們的罐頭名單，「鄉民還有推薦什麼罐頭配菜嗎？不要鐵罐類的啊，不好放冰箱，玻璃罐頭類的最好，大家推一下自己最喜愛的罐頭吧！」





▲網友大多推薦紅燒鰻罐頭及鮪魚罐頭。（示意圖／翻攝pixabay）

貼文一出，網友紛紛留言推薦，「茄汁鯖魚讚」、「關於配飯，我一律建議豆腐乳」、「飯後配水蜜桃罐頭」、「大茂幼條瓜，個人的最愛」、「肉鬆、豆腐乳」、「黃金泡菜」、「海苔醬」、「土豆麵筋」、「愛之味麻婆豆腐」。





不過，最多人喜歡「鮪魚罐頭」及「紅燒鰻罐頭」，「鮪魚罐頭啦，早上配吐司也方便好吃」、「鮪魚罐頭、辣筍、辣鰻魚罐頭，味道夠重，可以狠扒飯」、「海底雞啊」、「紅燒鰻配泡麵，超爽」、「紅燒鰻開了直接吃完啊，冰什麼」、「辣味紅燒鰻」。 （編輯：賴禹妡）



