國際黑貓日來囉！黑貓「絕密隱身技」超萌：真假難辨

10/27國際黑貓日來囉！毛色亮麗的黑貓穿梭在暗夜中非常神秘，卻因古代西方認為牠們是邪惡女巫的使者，少數人對牠們抱持著不友善的偏見。現在我們就跟著台灣網友廖太太的腳步，一起來看看真正的黑貓竟就有多ㄎㄧㄤ吧！
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 15:53:14
每年10月27日為「國際黑貓日National Black Cat Day」，因黑貓身上總背負著不吉利和壞女巫使者的標籤，使得收容所中的黑貓總是乏人問津，為消除大眾對黑色貓咪的錯誤印象，英國特地設此節日推廣，而《NOWnew今日新聞》就在寵毛網臉書粉專發起黑貓蓋樓活動，邀請各位網友共襄盛舉！
留言區中廖太太就分享了自家愛貓「廖芋尼」，芋尼雖擁有一身酷炫黑毛，平時卻常與奴才玩你丟我撿，天使般的性格深深吸引家中的兩位家長，甚至為牠編了個有趣口號「廖芋尼～療癒你！」。
這天廖太太收到朋友送得黑貓娃娃，靈機一動下將其放在沙發右側扶手裝飾，沒想到這舉動深深惹惱芋尼，怒火中燒下立刻衝去「制裁」，與這隻假黑貓勢不兩立。後來不知道是不是知道娃娃並沒有爭寵能力，廖芋尼漸漸不再生氣，反而趴在沙發左側扶手上，與黑貓娃娃一左一右偽裝成沙發扶手，模樣相當可愛！
不看清還以為兩隻原本就長在沙發上呢！芋尼這樣可愛的小傲嬌個性和隨時隨地隱身在深色背景的能力，都在向大眾展示著黑色貓咪獨有魅力，讓我們拋開成見，一起好好享受黑貓日的快樂！（編輯：李惠婷）