眾星能量加持！4星座愛情旺到年底　告白日期就選這一天

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順行水星與愛情大吉的金星，攜手點亮雙魚座的感情宮位，在這段期間，你的愛情發展如同偶像劇般，有機會在旅途、社交場合中，與顏值高的異性來場浪漫邂逅。而有伴者，你們開始懂得放下成見，重新認識彼此，更為對方著想了，你也會堅持去做對的事，以讚美代替抱怨。
立冬11/7前後七天的愛情關係的關鍵期，特別是愛情長跑好久、或感情已非常穩定的情侶，在經濟事業都成熟的前提下，可以準備婚姻大事了！愛情增溫階段，適合天然的石榴石，增添女性魅力丶熱情逐漸上升。
第三名丶 射手座
順行水星加上金星能量讓射手座的人際關係大好，現在起一路到年底，你都很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波的到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中的理想另一半，兩人抱著結婚為前提交往，大有希望在年底前就互許終身。
單身的人如果有心儀的對象，一定要主動出擊，現在就可以提前準備，最佳時機就是12/25聖誕節。有伴者只要繼續堅定信念，最後身邊的所有人都會祝福你們。佩戴月老紅繩，讓月老公公為你做主。
第二名丶 白羊座
順行的水、木雙星為白羊座的親密關係加持，在過去的一段時間里，你的愛情似乎停滯卡關，剪不斷理還亂。如今，幸運的行星能量松開了這團緊揪的線頭，讓你的桃花運節節攀升，最主要是你魅力大開，舉手投足間充滿誘惑人的魅力，吸引了許多追求者，讓你有如眾星拱月。
另外已到適婚年齡的白羊，冬至12/21前也會有讓你心動的相親對象降臨，或是意料之外的浪漫邂逅，讓你的戀愛心情甜蜜又撩人，感情生活可說是多采多姿，讓身邊的朋友都羨慕不已。佩戴天然的粉晶，擺放粉水晶，打開桃花好機緣。
第一名丶 天秤座
天秤座的戀愛運勢脫離逆行水、木帶來的疲軟，愛情之神再度對你眷顧，特別是已經在關係中的你，擺脫前陣子的揪心煩惱，感情從低迷走向順利穩定，有機會讓彼此更加親密，甚至進入論及婚嫁的階段。
單身的你，告別上一段情傷所帶來的陰影，你可能會遇到和你三觀契合，特別是感情觀特別ㄧ致的對象，兩人相處起來輕鬆自在又不缺乏戀愛的火花，在未來的日子互相扶持、提升彼此，是旁人稱羨不已的一段戀情。最佳告白時機就是今年跨年12/31，請主動邀請正在曖昧的對象或是心儀的人一起去寒冬中看煙火，2022第一天必定脫單！天然的葡萄石屬木，守護健康運丶招來正財正姻緣。
十二星座【愛情好運到年底】關鍵詞
白羊【溫暖甜蜜】、金牛【人際順利】
雙子【冬季戀情】、巨蟹【感情和睦】
獅子【曖昧不明】、處女【春風得意】
天秤【告別情傷】、天蠍【不再徬徨】
射手【人緣大好】、魔羯【壓力解除】
水瓶【甩掉糾結】、雙魚【貴人牽線】（編輯：鍾怡婷）
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