11月去泰國首波免隔離名單沒有台灣！泰觀局：積極爭取中
《四方報》報導，泰國政府在近期表示，從11月1日開始，包括日本、韓國、英國、新加坡、香港、美國和中國等46個低風險國家和地區的旅客，只要完整接種疫苗就能在入境泰國後享受免隔離待遇，然而首波名單尚不包括台灣，引發熱議。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-27 18:07:44
台灣防疫有成，國民都在引頸期盼有朝一日能出國旅遊，而泰國在今年試圖重啟觀光業，讓國人相當關心能否前往泰國旅遊。 泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）10月11日透過電視演說發表政策表示，他指示疫情指揮中心和公共衛生部規劃11月1日允許來自低風險國家且完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離。在泰國外交部10月底公佈的首波名單中，並沒有台灣。當媒體詢問原因時，外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示名單是由疫情指揮中心決定，但泰國政府會在12月1日和明年1月1日再更新名單。
四方報記者詢問泰國觀光局駐台北辦公室，關於下一波名單是否有機會包含台灣，泰觀局新聞聯絡人王玉美說，「正在積極爭取中。」目前不在名單上的台灣，可以考慮泰國觀光局推出的「沙盒計畫」，從今年7月起，有條件開放普吉、蘇梅島國際觀光，8月延伸至喀比、攀牙府；來自中低風險國家的旅客，只要完整接種疫苗，即可免隔離入境普吉。
如果有機會在下一波列入泰國全境免隔離名單，未來旅客登機前只要在名單上的國家待滿21天、完整接種疫苗滿14天、有保額5萬美元的醫療保險、出發前72小時做過核酸檢測並透過空路抵達泰國後再做一次核酸檢測，抵達當天必須在旅館等待檢測結果，確認陰性後就不需要隔離，可以在泰國自由行動。
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