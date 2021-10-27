地下兵工廠藏鐵皮屋　刑事局空拍機蒐證逮人

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為遏止黑槍泛濫，刑事局立即與雲林縣警察局、新北市警察局共組專案小組偵辦。
專案小組歷經數月跟監、蒐證，鎖定有槍砲前科的54歲陳男涉有重嫌，他月花新台幣3萬5000元承租位於新北市新店山區的百坪鐵皮屋作為地下兵工廠，由於地點偏僻、鄰近直潭淨水場且周遭設有監視器，警方難以入內偵蒐，還特地出動空拍機蒐證。
經掌握確切事證，專案小組於8月18日持搜索票到上述地點逮人，並起獲改造手槍6把、32顆子彈和改槍工具一批。
專案小組透過扣案證據追查改槍原料購買來源，循線查知雲林縣也有一處地下兵工廠，經比對鎖定有毒品前科的35歲陳男涉嫌重大，經派員跟監蒐證，於10月15日持搜索票、拘票兵分多路陳男位於雲林縣200坪大住家攻堅查緝，起獲改造手槍3把、子彈69顆、相關改槍零件及工具、微量毒品安非他命。
兩案詢後均依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，分別移請台北和雲林地檢署偵辦，並將持續深入追查及比對扣案槍彈有無涉及其他刑案。
另外，刑事局偵查第七大隊也偵破1件假檢警詐欺案，案件緣由局內預防科165防詐平台交查有民眾遭詐財，發現以26歲張男為首的詐騙集團利用假檢警詐騙老招，致電被害人佯稱其健保卡遭冒用，且涉刑事案件需進行資金監管。
詐騙成員要被害人相加為Line好友後，又要求被害人到超商接收假傳真、假公文，再到銀行辦理約定轉帳等，成功詐得新台幣4000餘萬元，已知受害者至少6人。
刑事局積極蒐證查緝，見時機成熟於10月21日到桃園市、宜蘭縣等地查緝張男等6嫌到案送辦，桃園地方法院裁定張男等5嫌羈押禁見、黃女以8萬元交保、限制住居。（編輯：李亨山）1101027