最懷舊線上遊戲是哪款？眾秒曝2霸主：聽登入音樂就哭了
許多人青少年時的熱血回憶都與線上遊戲有關，隨著科技進步後平台也逐漸轉往手機。日前有網友突然念舊發起提問「最懷舊的線上遊戲是哪款？」文章立刻引發熱議，其中2款遊戲更被譽為霸主，不少玩家大讚「聽登入音樂就流淚」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 18:45:30｜2021-10-27 18:46:08
原PO在論壇PTT上發文提到「我剛翻到一張樹林的照片，就想起了楓之谷的魔法森林，有夠懷念，那個背景音樂超好聽的，你各位有什麼懷念的線上遊戲嗎？」
貼文曝光後立刻有不少玩家回應「2003年，楓之谷美好的年代」、「比 MUD早的線上遊戲，很難找」、「開心農場」、「瘋狂阿給，後來變成爆爆王」、「唯一支持瑪奇，但天堂最耗費我的青春時光」、「魔獸世界、RO都很經典」、「天翼之鍊，懷念當年打寶掉裝備的音效」、「楓之谷，現在聽到以前登入音樂直接滴淚」、「楓之谷，各種回憶，沒後悔玩過」、「早期的天堂，玩的是人情味」。
但隨著年紀增長，不少人已經沒有太多休閒時間遊玩線上遊戲，但他們也將目光轉往手遊，「現在坐電腦前的時間不多，還是會拿手機玩天M回憶一下」、「天堂紅到現在，出了天M都還在賺」、「到現在我還是覺得是天堂耶」、「之前為了回味天堂，入坑天堂M」。（編輯：潘毅）