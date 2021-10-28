房市／《最夯桃園重劃區3》青埔高鐵特區年漲16 %

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以價格來說，中壢市區10年內大樓價格與青埔高鐵特區5年內大樓價格相差不大，但是整體環境如購物商場多元，雙鐵又可快速往來台北桃園的優勢比市區還要好，同時多項建設未來性可期，讓不少換屋族捨棄中壢市區而選擇青埔高鐵特區。
在生活機能方面，沈佳說區內有華泰名品城1~3期、環球購物中心、IKEA旗艦店三大商場矗立，另外，商業區內亦有Xpark水族館、新光影城、COZZI和逸飯店，近期家樂福也在環球購物中心盛大開幕，此區域生活機能非常完善，而中壢或內壢雖然既有的機能完整，但居住環境複雜，且新型的賣場皆開在青埔高鐵特區，也讓在地換屋族慢慢移往青埔高鐵特區這個新市鎮。
交通部分，此區居民步行10分鐘左右可抵達A18桃園高鐵站1站到新竹，2站到台北車站，車程僅需12~22分鐘，或騎車、騎Ubike到捷運站，而高鐵站還有高鐵快捷公車206、170號，分別可通往桃園市及中壢市區；開車族的話，旁邊有大竹交流道往國道2號方向，並且可再串連至國道1號及3號高速公路。
沈佳最後補充，青埔高鐵特區除了購物及交通機能已完備之外，其他各項公共建設也將在未來幾年陸續到位，目前正在進行中的有亞州矽谷創新中心、桃園美術館、兒童美術館及桃園會展中心，陸續都會在2023年完工，這些建設距離高鐵站僅需5~10分鐘車程。