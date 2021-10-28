COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／《最夯桃園重劃區3》青埔高鐵特區年漲16 %

▲青埔IKEA自開幕以來週週人潮爆滿。（圖／NOWnews資料照片）
▲青埔IKEA自開幕以來週週人潮爆滿。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-10-28 18:00:00

桃園多個重劃區各有特色，近期各大購物商城進駐且建設不斷的青埔高鐵特區就成為價格及漲幅雙冠王，根據桃園不動產交易e指通顯示，109年1月~110年9月青埔高鐵特區五年內新大樓平均交易價格為30.88萬，漲幅為16%，雙雙是桃園熱門重劃區之最，特別的是青埔高鐵特區吸引的不是通勤族，反而在地換屋族是主要購屋族群。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋青埔A19店主任沈佳指出，一般認為青埔高鐵特區會吸引通勤族來此地購屋，但事實上，購屋族群當中有大約五成是桃園在地換屋族，主要是考量價格、交通和生活機能。

以價格來說，中壢市區10年內大樓價格與青埔高鐵特區5年內大樓價格相差不大，但是整體環境如購物商場多元，雙鐵又可快速往來台北桃園的優勢比市區還要好，同時多項建設未來性可期，讓不少換屋族捨棄中壢市區而選擇青埔高鐵特區。

在生活機能方面，沈佳說區內有華泰名品城1~3期、環球購物中心、IKEA旗艦店三大商場矗立，另外，商業區內亦有Xpark水族館、新光影城、COZZI和逸飯店，近期家樂福也在環球購物中心盛大開幕，此區域生活機能非常完善，而中壢或內壢雖然既有的機能完整，但居住環境複雜，且新型的賣場皆開在青埔高鐵特區，也讓在地換屋族慢慢移往青埔高鐵特區這個新市鎮。

交通部分，此區居民步行10分鐘左右可抵達A18桃園高鐵站1站到新竹，2站到台北車站，車程僅需12~22分鐘，或騎車、騎Ubike到捷運站，而高鐵站還有高鐵快捷公車206、170號，分別可通往桃園市及中壢市區；開車族的話，旁邊有大竹交流道往國道2號方向，並且可再串連至國道1號及3號高速公路。

沈佳最後補充，青埔高鐵特區除了購物及交通機能已完備之外，其他各項公共建設也將在未來幾年陸續到位，目前正在進行中的有亞州矽谷創新中心、桃園美術館、兒童美術館及桃園會展中心，陸續都會在2023年完工，這些建設距離高鐵站僅需5~10分鐘車程。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀