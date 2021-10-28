鴨皮壽司到底好吃在哪？老饕曝「真實口感」讚：驚為天人
許多台灣人喜愛吃壽司，無論是生魚片壽司還是熟食壽司，都各自有擁護者；不過，你吃過「鴨皮壽司」嗎，近年來不少飯店、餐廳都陸續推出鴨皮壽司，吸引顧客上門；對此，就有網友好奇「是真的好吃還是炒作」，貼文一出，也有老饕分享真實口感。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 07:32:18
該名網友在PTT以「鴨皮壽司是真的好吃還是炒作？」為題發文，表示現在很多飯店、餐廳都推出「鴨皮壽司」，就是將壽司放在湯匙上，再一個一個擺盤的那種，「名字是鴨皮壽司，我沒吃過，不過看起來有點油，有沒有鴨皮怎麼吃才爽的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「真的很好吃」、「好吃啊但吃多很膩只能吃一兩個」、「沒吃過，看起來就好吃」、「看起來就超好吃，皮脆又香」、「炒作啊？不就鴨肉飯」、「蠻好吃的但只能吃兩個，有點油」、「好吃，但貴」。
其中，也有不少吃過鴨皮壽司的老饕分享真實口感，「很好吃，真的入口即化」、「好吃。值得推薦」、「蘭城晶英的是真的好吃，乍看會覺得很膩，但跟起司和醋飯的組合味道意外的協調」、「實際上吃起來也是油，但皮很脆」、「超好吃，油口爆在嘴裡」、「油直接口爆，包覆米飯，超讚」、「當初吃真的是驚為天人，其他道可以不吃，鴨皮壽司必吃」。（編輯：郭佩蓉）