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吃到飽天使紅蝦過譽？內行喊「2高級美食」更不值：噱頭

▲原PO好奇「天使紅蝦是不是過譽了」，貼文一出，也有人指出「2高級美食」更不值得，直呼「根本是噱頭」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「天使紅蝦是不是過譽了」，貼文一出，也有人指出「2高級美食」更不值得，直呼「根本是噱頭」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-28 08:00:37

不少高檔Buffet吃到飽和火鍋吃到飽店家會以「高級美食」來吸引消費者上門，像是和牛、天使紅蝦和龍蝦等；不過，就有網友好奇「天使紅蝦是不是過譽了」，貼文一出，也有人指出「2高級美食」更不值得，直呼「根本是噱頭」。

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該名網友在PTT以「天使紅蝦是不是過譽了？」為題發文，表示他吃過天使紅蝦，也吃過一般草蝦，但感覺草蝦的肉質彈性大贏天使紅蝦，讓他簡直傻眼「天使紅蝦是不是過譽了？怎麼一堆人喜歡點天使紅蝦？有沒有八卦」？

▲原PO好奇「天使紅蝦是不是過譽了」，貼文一出，也有人指出「2高級美食」更不值得，直呼「根本是噱頭」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「天使紅蝦是不是過譽了」，貼文一出，也有人指出2高級美食「帝王蟹」和「波士頓螯蝦」更不值得。（示意圖／取自unsplash）
其中，就有一位網友回文，表示天使紅蝦真的是「過譽了」，或者可以說根本是噱頭。而他也指出，像是帝王蟹、波士頓螯蝦，也都一樣，「帝王蟹來台灣都冷凍的，早就凍壞肉質了，一煮湯不知道是冷凍還是肉質，就是爛泥感，最後剩一堆殼空虛；波士頓螯蝦，說實話很垃圾，肉就爛爛的我拿去買牛肉都好一點，多添一隻價格吃真正龍蝦才是王道」。

天使紅蝦，他則認為「就很像煮過頭的泰國蝦，不是咬下去就爛，就是失去彈性，一個沒有嚼勁的蝦子，怎麼可能好吃，沒有必要買」。

貼文一出，掀起熱議，「名字好聽，吃到飽騙顧客用的」、「鬆垮垮的肉質到底哪裡好吃」、「冷凍過的怎比新鮮貨」、「真的難吃，不如吃草蝦」、「波士頓龍蝦就台灣炒起來的，超級過譽」、「去吃到飽還是會吃個一兩尾意思一下」、「甜蝦屌打」、「台灣都吃甜蝦，天使蝦太腥肉質不飽滿」。

不過，也有網友表示，「帝王蟹真的要吃活的」、「波士頓吃活的不差啦，就兩支螯很鹹而已。天使紅蝦／波士頓／帝王蟹都是冷凍很難吃的，紅蝦我不知道，但台灣波士頓有賣活的阿，幹嘛點冷凍的」、「天使紅蝦炒奶油＋蒜頭還不錯。冷凍海鮮大概只有白蝦和生食級的干貝能吃，螃蟹冷凍過就不好吃了，現撈的才好吃」。（編輯：郭佩蓉）

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