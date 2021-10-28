花生醬霸主是誰？內行人激推「這兩款」：吃過回不去！
大家早餐吃吐司的時候，都會沾哪種醬料？不少人偏好水果口味，也有不少人喜歡花生醬。一名網友在網路表示自己超愛吃花生醬，尤其偏好有顆粒感的，因此詢問大家最推薦哪幾間花生醬？
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 11:17:51
原PO在《Dcard美食版》發表一篇文章「爆X好吃的花生醬哪裡找？」，表示過去家裡都是買無顆粒的花生醬，沒想到某一次吃了有顆粒感的之後從此完全迷上，因此找了幾間熱門花生醬名單，包含「福源」、「東和」與「里仁」，詢問大家的意見，沒想到PO文一出立刻引起熱烈討論！
不少網友直接大推「新竹福源」與「里仁」，並且寫下：「花生醬只推薦福源別的都邪魔歪道啦」、「福源不會膩啊，不過他沒有市面上的花生醬那麼香，可能因為比較天然吧我猜」、「福源我都一下子就用光完全不擔心吃不完，要記得買有顆粒的！超好吃！很香！」、「福源真的超好吃！吃過一次就無法再接受別的花生醬了」、「里仁的不會吃起來假假的，價格跟容量我覺得都很剛好（太大罐我吃不完），只是顆粒很多所以不好抹均勻」、「里人的超好吃，有很多顆粒味道也很濃郁，是目前我吃過最好吃的」。
另外也有人推薦「個人覺得貓兒干村還不錯…」、「推寶地花生醬！」、「基隆劉家花生店的花生醬」、「路易莎用這個（Skippy吉比）花生醬，深藍色的是有顆粒的！」。（編輯：陳珮瑜）