誰是台北吃到飽一哥？網列「3霸主」最頂：根本訂不到位
吃到飽餐廳因主打料理多樣，且供民眾自由拿取等特點，而吸引不少民眾前往享用美食。不過，就有網友好奇詢問「求推薦台北吃到飽餐廳」，而引起老饕們列出「3間」吃到飽霸主，直呼「根本訂不到！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 11:52:52
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己原本想到buffet餐廳饗饗用餐，卻因人多而無法排到座位，因而讓他緊急求助「請問台北車站附近有推薦的吃到飽餐廳嗎？目前選手momo、欣葉，懇請鄉民推薦」。
問題一出，其中許多老饕紛紛推薦「饗饗」，直言「饗饗假日都滿到12月去了」、「饗饗真的很扯，有夠難排」、「饗饗還是最頂」、「帶妹的話真的饗饗最佳」、「饗饗賣景的，吃到飽沒有一家景贏他啊，好景配上好食物，就更加分了」。
留言中也有人點名「漢來海港」和「旭集」2間餐廳，「漢來海港，漢來有餐券便宜」、「生日當天吃海港，CP值最高」、「海港真的不錯」、「旭集屌打」、「旭集應該可以現場排候補，如果你不嫌麻煩」。
除了上述餐廳，也有鄉民大推其他好店，直言「美福、艾美」、「君品的雲軒啊！花園酒店也有buffet」、「饗食加減吃啦」、「饗饗很難排啊！台北車站就饗食天堂囉」。（編輯：陳雅雲）