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影／「黃飄帶行動」挺機組員　機師化身「美國隊長」聲援

記者李春台/桃園報導

2021-10-28 15:52:58

不久前一位國籍航空公司委內瑞拉籍機師不幸於本月23日在桃園家中猝死，這位外籍機師之死，也引爆機組人員長期居檢派飛的身心壓力問題。桃園市機師工會今（28）日在桃園3處防疫旅館發起「黃飄帶行動」，籲政府正視機組員長時間處於「執勤與檢疫」無限輪迴，可能對其身心狀態、家庭關係造成嚴重負面影響。

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今天有超過300位正在防疫旅館內居檢的機組人員不分國籍或航空公司，同一時間在窗邊掛起黃色飄帶，除了追悼逝世同仁，也希望透過這場集體發出求救信號。機師工會理事長李信燕指出，依照目前國內居檢規定，機組人員執飛返台後，需進行5天居檢及9天自主健康管理，但事實上，按照指揮中心和民航局的指引，航空公司可調派剛執飛返台的機組員在居檢期未滿前可再度派飛，導致機組員長期處於「執勤」、「檢疫」的無限循環，身心無法獲得充份休息，甚至國外也曾發生因機師身心壓力過大造成飛安意外，這也是機組人員最擔憂的。

▲機師也化身「美國隊長」高舉過世的機師照片前來相挺聲援。（圖／記者李春台攝，2021.10.28）
▲機師也化身「美國隊長」高舉過世的機師照片前來相挺聲援。（圖／記者李春台攝，2021.10.28）
今天在活動的現場有一位現役機師化身「美國隊長」前來力挺聲援，他說自己最長曾經連續26天派飛與居檢，他用美國隊長的盾牌貼上過世的機師照片表示，已經有這麼多的組員犧牲他們的健康和生命，請問機組員的人權、自由、健康跟飛行安全，還要被犧牲到什麼時候？」


「這樣的狀況已經越來越糟糕了」李信燕說，機組人員的壓力真的已經到了極限，事實上，工會早在9月份即不斷公開呼籲，基於防疫需要與避免執勤期間再度交叉感染，機組員於居檢未滿前，不應該允許航空公司再度派飛執勤，訴求提出至今已兩個月卻未見任何調整，昨日深夜又傳出國航一名外籍機師確診，再一次印證了工會的擔憂與「居檢不派飛」的必要性。

▲在防疫旅館內居檢的機組員也將毛巾伸出窗外呼應。（圖／記者李春台攝，2021.10.28）
▲在防疫旅館內居檢的機組員也將毛巾伸出窗外呼應。（圖／記者李春台攝，2021.10.28）
機師工會再一次嚴正重申2點明確訴求「居檢不派飛」、「每月三天喘息日」，要求中央為確實防疫與避免機組員間交叉感染，不應該允許航空公司於機組員居檢期間未滿前，即可再次派飛執行飛航任務；另外，由於機組員長期面臨執勤檢疫無限輪迴，導致一整個月內幾乎完全不存在「非執勤/非居檢/非自主健康管理」的真正喘息期，工會要求一個月之內，至少應讓機組員保有3天得以自由活動的「喘息期」。

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