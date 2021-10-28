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部隊地獄伙食「前10名」榜單大公開！網爆共鳴：刷新三觀

▲軍旅生涯中的各種趣事，總會成為男人們聊不完的話題，其中部隊的伙食更是讓不少人「難以忘懷」。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）
▲軍旅生涯中的各種趣事，總會成為男人們聊不完的話題，其中部隊的伙食更是讓不少人「難以忘懷」。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-28 16:09:46

當兵是國民應盡義務，軍旅生涯中的各種趣事，總會成為男人們聊不完的話題。其中部隊的伙食更是讓不少人「難以忘懷」，對此也有網路民調找出「地獄伙食」前10名榜單，讓不少前輩深有同感大喊「當時真的刷新三觀」。

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「當兵」話題的網路聲量表現，了解網友熱議的軍中地獄伙食與軍中生活經驗有哪些。

聽說當兵伙食很難吃是真的嗎？就有網友提問「當兵吃過最爛的食物是什麼？」立刻引起許多討論，其中「豬排」聲量最高，有人表示吃到過螢光里肌豬排、甚至還有蟑螂豬排，迅速引發共鳴；討論聲量第二的則是「饅頭」，有人說「新訓時吃的根本是石頭」，除了口感奇特以外，還有網友表示學長半夜用腳揉麵團，被排長抓包，饅頭裡「特殊味道」的真面目才穿幫；還有網友表示沒想到水餃居然可以拿來炸，當兵第一次吃到。

▲《OpView社群口碑資料庫》公布最具網路聲量的部隊地獄伙食。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《OpView社群口碑資料庫》公布最具網路聲量的部隊地獄伙食。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
除了有用腳揉的饅頭外，還有上完廁所沒洗手就包起來的包子，都令前輩們高呼「刷新三觀」。另外，也有網友提到五花八門的菜色設計，包括玉米濃湯滷雞腿、螢光黃的咖哩雞翅等，讓網友坦言，要不是當過兵，永遠也不知道媽媽手藝那麼好。

除地獄伙食外，軍旅生涯還有許多令人無法忘記的經驗。觀察相關話題可以發現「演習」的討論聲量度最高，不僅是高壓情況下要高度專注，更是不容出錯，否則回去等著被長官「釘」；其次最受人熱議的就是「放假」，因為這是當兵時僅存的自由時間，而其中又分為「洞八」、「幺八」，就有網友提問「洞八、幺八真的差很多嗎？」幺八是指表現良好時，可以在禮拜五晚上六點出營，相比之下表現較差的則要禮拜六早上八點才能放假，網友直言「可以在家裡多睡一天真的有差，很感動」。

討論聲量第三名「抽籤」是每個當過兵的網友都經歷過的，雖然如今當兵役期僅有4個月，但老兵們提起「抽籤」時的盛況，仍有諸多回憶，就有網友分享，當時俗稱海陸的海軍陸戰要比別人多一年的役期，因此當「海陸籤」被抽中時，全場可謂歡聲雷動。而「兵變」的討論聲量則是敬陪末座，雖然是一段令人傷心難過的事情，但也有人認為藉此看透人，也算是學到一個經驗。

▲《OpView社群口碑資料庫》篩選出當最難忘經驗的前8名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《OpView社群口碑資料庫》篩選出當最難忘經驗的前8名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
綜合來說，雖然在軍中伙食令人大開眼界、自由時間也大幅減少，但都是人生中很難得的時光，網友也表示「在裡面的經驗，百萬也買不到」、「適應團體生活有利於出社會」，是一段很特別、難以替代的特別經驗。 （編輯：潘毅）

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