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影／騎車遇到小山賊攔截　貓咪包圍她：給朕留下買路財！

▲女網友騎車到山上，竟突然遇到小山賊攔截討罐。（圖／網友Ela Ine授權）
▲女網友騎車到山上，竟突然遇到小山賊攔截討罐。（圖／網友Ela Ine授權）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 10:51:03

這群小山賊數量好驚人啊！網友Ela Ine日前騎車到山上，彎進一條小路時，突然從四周冒出一群小山賊，接著一湧而上團團包圍她，貓咪擋在機車前面，討罐集團來勢洶洶，這幕令Ela Ine忍不住笑說：「半路攔截，這不是強盜，什麼才是強盜？」

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▲騎到山上突然四周冒出許多隻貓咪。（圖／網友Ela Ine授權）
▲騎到山上突然四周冒出許多隻貓咪。（圖／網友Ela Ine授權）
▲貓咪：「留下罐罐買路財！」。（圖／網友Ela Ine授權）
▲貓咪：「留下罐罐買路財！」。（圖／網友Ela Ine授權）
這段在山路遇到討罐集團影片，引起許多網友熱議：「遇到詐罐集團了XD」、「看來牠們很喜歡妳才會這樣」、「好想在現場，享受那感覺」、「貓貓大軍出動了」、「這被搶的心甘情願」、「攔路虎還不止一隻 」。

網友Ela Ine受訪表示，某天晚上不小心騎錯路，偶然在這處遇到浪貓，當她拿出罐頭敲一敲，沒想到竟跑出15隻浪貓來，秉持著相逢就是緣份，網友Ela Ine後來每天風雨無阻默默上山餵貓，餵久了浪貓都知道放飯時間，也會認得她機車的聲音，乖乖跑出來吃飯。

▲其實網友騎錯路才偶遇這群浪貓。（圖／網友Ela Ine授權）
▲其實網友騎錯路才偶遇這群浪貓。（圖／網友Ela Ine授權）
▲腮幫子很肥厚的貓老大！（圖／網友Ela Ine授權）
▲腮幫子很肥厚的貓老大！（圖／網友Ela Ine授權）
網友Ela Ine自己也有養貓，在家負責伺候12隻的貓主子，愛貓的她平時車廂會自備罐頭，只要在路邊看到有浪貓就會停下來餵。這群在山上遇到的浪貓，已經餵了幾個月不用擔心餓肚子，前陣子更帶牠們去結紮，對於餵浪貓的好心舉動，網友感性說道：「我遇到牠們很幸福，我的生命裡有牠們就像家人一樣缺一不可。」（編輯：楊釆蓉）

▲網友已經幫這群浪貓結紮。（圖／網友Ela Ine授權）
▲網友已經幫這群浪貓結紮。（圖／網友Ela Ine授權）

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