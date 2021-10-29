影／騎車遇到小山賊攔截 貓咪包圍她：給朕留下買路財！
這群小山賊數量好驚人啊！網友Ela Ine日前騎車到山上，彎進一條小路時，突然從四周冒出一群小山賊，接著一湧而上團團包圍她，貓咪擋在機車前面，討罐集團來勢洶洶，這幕令Ela Ine忍不住笑說：「半路攔截，這不是強盜，什麼才是強盜？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 10:51:03
這段在山路遇到討罐集團影片，引起許多網友熱議：「遇到詐罐集團了XD」、「看來牠們很喜歡妳才會這樣」、「好想在現場，享受那感覺」、「貓貓大軍出動了」、「這被搶的心甘情願」、「攔路虎還不止一隻 」。
網友Ela Ine受訪表示，某天晚上不小心騎錯路，偶然在這處遇到浪貓，當她拿出罐頭敲一敲，沒想到竟跑出15隻浪貓來，秉持著相逢就是緣份，網友Ela Ine後來每天風雨無阻默默上山餵貓，餵久了浪貓都知道放飯時間，也會認得她機車的聲音，乖乖跑出來吃飯。
網友Ela Ine自己也有養貓，在家負責伺候12隻的貓主子，愛貓的她平時車廂會自備罐頭，只要在路邊看到有浪貓就會停下來餵。這群在山上遇到的浪貓，已經餵了幾個月不用擔心餓肚子，前陣子更帶牠們去結紮，對於餵浪貓的好心舉動，網友感性說道：「我遇到牠們很幸福，我的生命裡有牠們就像家人一樣缺一不可。」（編輯：楊釆蓉）