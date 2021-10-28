別想抓朕！貓奴抱貓進籠卻被逃脫 網一看笑：太有臨場感
朕豈是奴才想抓就能隨便抓！日本一名飼主養了一隻2歲多的長毛貓「檸檬（レモン）」，這天飼主要帶牠出門，準備抱牠進籠時卻被牠掙脫，逃跑的瞬間剛好被拍下來，網友看了牠的照片都忍不住笑說：「太有臨場感啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 18:07:59｜2021-10-28 18:18:37
檸檬跟大部分的貓咪一樣，只是一隻喜歡待在家的小宅貓，非常討厭外出，只要出門就會緊張開掌花，偏偏飼主這天必須帶牠上醫院，檸檬一看見外出籠就知道絕對沒好事，直接從飼主的手臂上逃脫溜走，但由於檸檬掙脫的速度太快飼主來不及反應，雙手還呈現環抱姿勢時，檸檬早就從一旁逃開，而這個瞬間剛好被家人拍下，形成非常強烈的對比！
推主事後也補充，檸檬其實在搭車時非常安靜沒有亂叫，但是到了診間檢查時看到醫生竟然微微發抖，幸好健檢並無異狀，而從醫院回家後檸檬也是立刻頭也不回地溜出來，雖然心情不太好但是很快就恢復正常。
檸檬的逃脫照才分享短短一星期就已累積超過7萬人次按讚分享，許多網友都忍不住笑說：「貓的臉寫著超級不屑」、「別說我的心，你連我的身都留不住」、「那雙奴才的手很有戲」、「一去不回頭」、「這是一張非常有臨場感的照片」。（編輯：陳珮瑜）