公職做10年多才百萬年薪！他不懂「為何搶翻」 網秒打臉
許多人大學畢業後，對於未來的職涯發展沒有特別想法，公務員考試也成為一個好目標。不過卻有網友疑惑「公職發展天花板有限，為何還是一堆人搶翻」，完整論述曝光後，卻遭到許多網友打臉。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 19:56:36
原PO在論壇Dcard上發文提到「為什麼一堆人想考公職而不是進大公司？單論文、法、商的科系，撇除高職位的司法官、調查局、高考1-2級等，我們就討論高考三等這類來說，目前要13至14年年薪才破百萬，往後如果沒有升官的話大概就是120萬上下了，退休金差不多5-6萬吧？但多數人要花費22到30歲的青春在這場考試中…最後才爬到這位置」。
他隨後也已進入私人企業的發展做比較「這社會上大金控的內勤、科技業內勤或者各行各業的很多單位跟公司只要認真幾年年薪百萬不是問題，尤其金融業內勤龐大的人力…只要不求高薪穩穩待著，很快就百萬年薪，穩穩到退休，薪水都比公務員高，而且退休金自己也提6%，到時候按照目前來算也有4萬多的退休金，而且途中跳槽加薪幅度還能更大」。
這樣的差距也不禁讓原PO質疑「社會上不斷鼓吹大家去考國考…這社會到底多詭異啊？如果國考是考專技倒是很棒，但考個高考三級，花費人生青春意義在哪？」
然而看完上述論點後，不少網友卻吐槽「鐵飯碗又有退休金，外面永遠比不上」、「在私人企業內勤要年破百很容易？除非你是等級較高的那一堆人，不然運氣好在同一間公司幹到退休也破不了百啊」、「光是準時下班，六日正常休，生活品質就有差了」、「金控內勤沒那麼好進，商科學士出去如果不背業績，很難拿到跟高考薪水相同的工作」、「會鼓吹當然是因為多數人在民營找不到跟公營相同水平的工作」。（編輯：潘毅）