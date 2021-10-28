爸媽留8千萬遺產！他卻想「放棄繼承」 網見內幕秒戰翻
如果長輩留下來一大筆來源不明的巨額遺產，你會怎麼處理？有鄉民就分享，近期一名同事家中遭遇變故，父母留下了高達8千萬遺產，但這同事卻想「放棄繼承」，完整原因曝光後也掀起網路熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 20:33:17｜2021-10-28 20:34:05
有位鄉民在論壇PTT上發文提到「今天公司開會提早結束，同事們一起到員工餐廳吃飯，突然一位同事聊到父母最近相繼離世，留下8000萬現金的遺產，但是他發現這筆錢是不義之財，想放棄繼承」。
當時在場的所有人包含原PO，也都贊成這位同事的想法，但他仍然好奇「大家的想法都跟我們一樣嗎？」
貼文曝光後隨即有網友回應「我倒覺得該繼承耶，拿去做善事不就變義財了」、「繼承下來，捐出去各個機構，讓自己好過一些」、「繼承下來成立基金會投資做善事不是更好？」「別人的錢都很好放棄，是我也勸他放棄」「如果沒有法律責任有什麼好不繼承的？」「有8000萬最好會跟你們講啦，能放棄8000萬現金蠻偉大的」、「到底是多不義？你覺得炒房獲利是有情有義之財嗎？」。
但也有另一派人抱持不同看法，「如果有這種想法，我也覺得不要繼承，你同事沒那個命跟能力處理，反而會害了他」、「雖然我講得很簡單，但我覺得繼承後，很多人會捨不得捐」、「放棄為佳，哪天被盯上，入獄還是幸運的」。（編輯：潘毅）