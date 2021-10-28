一道菜都不放過！新娘婚禮上「狂啃肋排」 親媽崩潰碎念
婚禮是人生中的大事，穿上婚紗的新娘更會成為全場焦點。不過有位女網友就分享，自己結婚宴客時「獨特的過程」，多數網友看完也紛紛大讚「超務實」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 23:23:11
原PO在臉書《爆系故事館》上發文提到，「我是一個很愛出去玩的人，起初想把辦婚禮的錢省下來當旅遊費，但公婆考量到老公是長男，所以想要宴客，我也沒意見，就放手讓老公去安排，從拍婚紗到餐廳、蜜月，通通都說好，只有婚紗照我有意見，我覺得那個拍了只是佔位置不會去翻，所以我不要拍很多」。在敲定婚宴時，原PO最終也只選擇2套禮服，進場一套、送客一套，「這樣就不用一直離開去梳化換裝，可以從頭吃到尾」。
到了婚禮當天，整場婚禮沒有司儀、餘興節目，就只是讓賓客盡情地吃，等到豬肋排上桌時，原PO也脫下新娘手套拿起來就嗑，坐在旁邊的母親看不下去，一直用手肘碰觸，不斷碎念提醒「妳今天是新娘，不是來吃喜酒的欸！」
到最後原PO進梳化間準備換上送客禮服，都還先請朋友把剩下的菜色先送一份進來，「朋友們說我是史上吃自己喜宴從頭吃到尾的新娘，一道菜都沒放過」；當天有參加婚禮的友人，事後也笑稱「從來沒有參加過只有吃飯的婚禮」。
逗趣的婚禮曝光後，也有不少網友狂讚「花那麼多錢宴客自己還不能吃，真的對這習俗很無奈」、「婚禮重點就是吃，搞一些有的沒的花樣真的挺無聊，務實一點才是王道」、「我也是餓不得的人，就算結婚也是要吃飽」、「我以前結婚整場都在換衣服、敬酒跟送客，結束累得半死，想想真後悔」。（編輯：潘毅）