全聯越來越夯「家樂福怎對抗」？婆媽抖3優勢：要怎麼輸
全聯日前震撼宣布將併購量販店大潤發，消息引發各界討論，而也有學者指出，這波操作家樂福或多或少肯定會緊張。對此，就有網友討論「大家真的覺得家樂福尬不贏全聯嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 07:08:25
原PO在臉書社團「家樂福商品網友真心話」貼文指出「全聯最早收了松青，現在又補上大潤發，以前雖然便宜，可是近幾年價格是越來越貴；而家樂福近幾年則是陸續收購頂好、Jasons，加上超市店點也拓展不少，有自住結帳也不用支援收銀，整個勢頭很棒，我自己個人能去家樂福絕對不會去全聯，畢竟全聯真的只是買方便而已，不是買便宜」。
貼文一出，網友紛紛回應「我自己個人是覺得，家樂福真的還有得拼，進口商品贏全聯外，現在超市拓點也超多又24Hr，東西也比較便宜，要怎麼輸？」、「喜歡家樂福進口很多歐洲食品」、「進口食品+價格較低，還有超市24小時營業，家樂福還是有優勢的」、「家樂福有自有品牌很好買」、「喜歡家樂福很多歐系產品，全聯買不到」、「家樂福+1，尤其開24小時的真的是好逛」。
綜合網友意見，多數人並不擔心家樂福與全聯的市場互打，因全聯主打婆媽買菜便民的超市定位，而家樂福的優勢在於價格低廉、進口商品相對全聯多，且近幾年也開始拓展24小時營業的超市店家，積極搶攻超市市場，但也有人給出建議「熟食區可以再加強！」、「家樂福麵包不錯，但熟食區可以再加強」。（編輯：張嘉哲）