熱炒「最不能接受的菜」是哪道？網答案一面倒：不懂才吃
熱炒店價格便宜且菜色多樣，除了冷盤、海鮮、肉品和各式時蔬外，甜品項目也應有盡有，因此深受老饕喜愛，成為現代人聚會時的首選之一。不過，就有女網友好奇詢問「熱炒最不能接受哪道菜？」隨即引發眾人分享心目中的地雷菜色。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 10:56:40
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示先前和友人到熱炒店用餐，當時每個人可選擇2道喜愛的菜，其中不乏有高麗菜、蒜泥白肉、客家小炒、五更腸旺、鳳梨蝦球等熱門料理。
但她指出就有人點了「炒鹹苦瓜、炒韭菜、德國豬腳」等冷門菜色，讓她不解詢問「這些不是沒什麼人吃不然就是很不方便吃的，我自己是不太能接受這些，有人有熱炒最不能接受的菜嗎」。
問題一出，便引來不少鄉民熱議，「有鳳梨都不行」、「有炒硬花生的都不行」、「炒水蓮」、「鳳梨入菜都不行啦」、「炒茄子不行..」、「有放香菜的都不行」。
而留言中「客家小炒」則被最多人點名，「苦瓜和客家小炒 (X)」、「客家小炒+1」，甚至有網友坦言「蒜泥白肉、客家小炒、五更腸旺、炒鹹苦瓜、炒韭菜、德國豬腳。這些我全都不點，看起來就是不懂吃的才會點的東西，價值低又難吃」。（編輯：陳雅雲）