好市多架上「留1張紙」！女抽出愣：以為廢紙 結局跪了
知名美式賣場「好市多」因價格優惠且商品多樣，近年來深受國人喜愛，而吸引不少顧客前往消費。不過，有名人妻前陣子到好市多採購時，意外在架上找到一張紙，當她抽出後就驚嘆直呼「還以為廢紙！」而結局更是暖翻了所有人。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 11:15:05
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己替媽媽到好市多補貨，當她正要拿取貨架上的商品時，竟發現架上旁側卡了一張紙，「原本發現的時候，他藏的很裡面，還以為是廢紙，老公去抽出來，發現是五倍券欸！」
找到一張遺失的五倍券後，夫妻倆並沒有馬上離開，而是選擇在現場等待失主回來，不僅如此，5分鐘還真的有位小姐來尋找！有了這次的經歷，文末原PO也再三呼籲大家「平時買東西要多多注意！」
貼文一出，不少人都大讚夫妻倆的善心，「失主一定很感謝你」、「隨喜你的善行！我去年三倍券在Costco掉了2900，都沒人送去櫃台」、「好人一生平安」、「推版主善心正直的另一半，好心一定會有好報！」
但也有網友覺得驚奇，直言「不過覺得好神奇，為什麼那個東西會掉在那裏？通常一般人不會手上夾著光溜溜的五倍券在賣場逛吧？又不是結帳櫃台前？」、「好奇怪的遺落地點⋯⋯這世界真是無奇不有，幸運的是他有遇到你們這樣的好人！」（編輯：陳雅雲）