不只肉丸！IKEA什麼最好吃？眾抖「1神物」：CP值爆表
IKEA（宜家家居）在台灣各地設立分店後，常被網友調侃是「被傢俱耽誤的餐廳」，因為裡頭的肉丸實在是太好吃，令不少顧客驚艷，近日就有一名網友想知道，除了肉丸以外，還有什麼好吃的品項，貼文一出，許多內行網友都大推「炸雞翅」：「雞翅感覺很受大家喜愛耶，列入必吃清單！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 11:42:41
該名網友今（29）日在PTT貼文，他以「IKEA餐廳有什麼東西能吃，請大家推薦」為題，表示想去IKEA吃壽星買一送一的優惠，不過去年買牛排時認為不合口味，因此想問現在有沒有新菜色，「請大家給我一點建議，到底現在IKEA有什麼東西是能吃的？」
貼文一出，除了原本就火紅的肉丸以外，最常被網友提及的就是「炸雞翅」，「炸雞翅吧」、「肉丸以外的就湯、千層麵和雞翅那些非主餐的吧」、「炸雞剛出爐蠻好吃的」、「肉丸、雞翅、波士頓派」、「炸雞翅不錯，CP值蠻高，吃個新鮮感」、「脆薯跟雞翅也不錯」、「雞翅感覺很受大家喜愛耶，列入必吃清單」、「雞翅跟冰淇淋能打」。
另外，也有網友點名其他品項，「現在不知道還有沒有戰斧豬排，覺得還不錯」、「馬鈴薯蔬菜餅很推」、「豬肋排不錯只是會吃得很髒」、「自助冰淇淋，四季都適合吃」、「冰淇淋感覺不錯唷，可以來吃一下」、「不得不說IKEA最好的就是氣泡水了」。（編輯：賴禹妡）